अंतिम संस्कार से लौट रहे थे... तभी कार कुएं में समा गई, 13 घंटे बाद निकली गाड़ी, 2 महिलाओं की मौत

महाराष्ट्र के जालना में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक परिवार रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहा था. रास्ते में अचानक उनकी कार सड़क किनारे बने एक गहरे कुएं में जा गिरी. कार में तीन लोग सवार थे. दो महिलाएं और एक पुरुष... हादसे के बारे में जब स्थानीय लोगों को पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंचे. इस दौरान एक महिला और कार चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. दूसरी तरफ कार में एक बुजुर्ग महिला भी थी. कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ.

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यह हादसा जालना के भोकरदन तहसील के पारध-पद्मावती मार्ग पर पद्मावती शिवार इलाके में हुआ. कार सवार लोग एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद धावड़ा लौट रहे थे. इसी दौरान पद्मावती शिवार में कार की एक दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद कार सड़क से करीब 15 मीटर दूर बने कुएं की तरफ चली गई और उसमें जा गिरी. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई.

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हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. कुएं में झांककर देखा गया तो कार पानी में डूबी हुई थी. लोगों ने अपनी तरफ से बचाव अभियान शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कार में सवार एक महिला और पुरुष को बाहर निकाल लिया. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. कार चालक का इलाज जारी है और उसकी जान बच गई.

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कार में एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद थी. वह कार के साथ कुएं के अंदर फंस गई थी. कुएं में काफी गहराई तक पानी भरा था और कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी. ऐसे में बुजुर्ग महिला तक पहुंचना और उसे बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया. पारध पुलिस, दमकल जवान, स्थानीय नागरिक और रेस्क्यू टीम मौके पर थी. रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा.

रेस्क्यू टीम ने कुएं से कार को बाहर निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन की मदद ली. करीब 12 से 13 घंटे बाद कार को कुएं से बाहर निकाला जा सका. जब कार बाहर आई, तब तक उसमें फंसी बुजुर्ग महिला की भी मौत हो चुकी थी. हादसे की खबर जैसे ही धावड़ा इलाके में पहुंची, वहां मातम पसर गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसा दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी, इसकी पड़ताल की जा रही है.

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