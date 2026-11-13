बंगाल: वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते-करते प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में 11वीं के छात्र और छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे. घटना के समय दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. परिवार के लोगों ने जब अपने-अपने घरों में उनके कमरे खोले, तो दोनों की मौत हो चुकी थी.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लड़के के परिवार ने उसे रिश्ते के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह घटना अशोकनगर इलाके की है. मृतकों की पहचान 19 साल के जीत बिस्वास उर्फ जॉय और 18 साल की पूजा मंडल के रूप में हुई है. दोनों सेंदांगा चतुर्दशी पल्ली हाई स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र थे. वे एक ही जगह ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे.

वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे दोनों

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे दोनों अपने-अपने घरों में थे. उस समय वे वीडियो कॉल पर एक-दूसरे से बात कर रहे थे. कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने उनके कमरों के दरवाजे खोले. इसके बाद दोनों के परिवारों को घटना की जानकारी मिली.

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पुलिस दोनों को अशोकनगर स्टेट जनरल अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव बारासात जिला अस्पताल भेजे गए.

शुरुआती जानकारी में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि जीत का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था. परिवार ने उसे कम उम्र का हवाला देते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी. जीत के माता-पिता और उसकी दो बड़ी बहनें बांग्लादेश में रहते हैं. वह कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए भारत आया था. यहां वह अशोकनगर में अपने एक रिश्तेदार के घर रहता था.

जीत की मौसी मीनू बिस्वास ने बताया कि परिवार में किसी तरह का झगड़ा नहीं था. घर के लोग उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे. वहीं, जीत के चचेरे भाई टोटन बिस्वास ने दावा किया कि घटना के समय दोनों वीडियो कॉल पर थे. उसने यह भी दावा किया कि पहले लड़की ने यह कदम उठाया और फिर लड़के ने. हालांकि, पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है.

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पूजा के परिवार को रिश्ते की जानकारी नहीं थी

दूसरी तरफ, पूजा के परिवार का कहना है कि उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं थी. पूजा की मां फूल्लेश्वरी मंडल ने बताया कि उनकी बेटी ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी थी. वह आगे पढ़ना चाहती थी और शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी. मां ने कहा कि परिवार को पूजा की पसंद से कोई आपत्ति नहीं होती.

फिलहाल पुलिस दोनों की मौत के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है. पुलिस परिवार के लोगों और दूसरे संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है. अभी यह साफ नहीं है कि दोनों ने यह कदम क्यों उठाया.



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