450 करोड़ की महीने की कमाई, शादी में उड़ाए 200 करोड़...महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ED ने किया गिरफ्तार

महादेव ऑनलाइन बुक अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के को-ऑनर और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. ED ने 13 नवंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत यह गिरफ्तारी की. रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक सात दिन की ED कस्टडी में भेज दिया है. वह इस सिंडिकेट का पहला प्रमोटर है, जिसे भारत वापस लाया गया है.

और पढ़ें

ED के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और उसके एक अन्य को-प्रमोटर रवि उप्पल ने दुबई स्थित हेड ऑफिस से 'महादेव ऑनलाइन बुक' के जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन किया. इसके लिए भारत और UAE में अलग-अलग 'बेटिंग पैनल' की फ्रेंचाइजी दी गई थीं. सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जरिए भेजी जाती थी और बाद में हवाला के जरिए भारत से बाहर निकाली जाती थी. ED की 20 अक्टूबर 2023 की शिकायत में सिंडिकेट की कमाई करीब 450 करोड़ रुपये प्रति महीने आंकी गई थी.

सौरभ चंद्राकर ने सितंबर 2023 में ED की ओर से जारी समन का जवाब नहीं दिया था और जांच एजेंसियों से बचता रहा. इसके बाद ED की अर्जी पर विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2023 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. ED के अनुरोध पर इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया. इस वारंट को चुनौती देने वाली उसकी याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2025 को खारिज कर दी थी.

Advertisement

वानुआतु का पासपोर्ट भी हासिल किया था

ED के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर ने भारतीय पासपोर्ट रखते हुए वानुआतु का पासपोर्ट भी हासिल किया था. उसने विशेष अदालत के सामने यह दावा भी किया था कि 28 जून 2022 को उसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी. इसके बाद उसकी भारत वापसी के लिए विशेष अदालत ने भारत और ओमान के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत ओमान के सुल्तानत को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा. यह अनुरोध राजनयिक माध्यमों से भेजा गया था.

मस्कट की कोर्ट ऑफ अपील ने 8 अक्टूबर 2026 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया. अदालत ने नागरिकता को लेकर उसकी दलील को खारिज कर दिया और भारतीय दूतावास की पुष्टि के आधार पर उसे भारतीय नागरिक माना. अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, उसे मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फर्जी यात्रा दस्तावेज के जरिए बाहर जाने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था. इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम, जो ऐसे मामलों में नोडल एजेंसी है, उसे 1 नवंबर 2026 को मस्कट से भारत वापस लेकर आई. ED ने इस कार्रवाई में ओमान के अधिकारियों के सहयोग की सराहना की है.

190 ठिकानों पर तलाशी

इस मामले में ED अब तक करीब 190 ठिकानों पर तलाशी ले चुकी है. एजेंसी ने करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज की है, जबकि करीब 3,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं. इनमें करीब 1,800 करोड़ रुपये की विदेश स्थित संपत्तियां भी शामिल हैं. दुबई में 22 अचल संपत्तियां भी अटैच की गई हैं. मामले में ED अब तक 116 आरोपियों के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें दाखिल कर चुकी है. सौरभ चंद्राकर इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 15वां व्यक्ति है.

Advertisement

ED ने जांच के दौरान बेटिंग पैनल ऑपरेटरों से लेकर दुबई स्थित हेड ऑफिस, हवाला संचालकों और शेयर बाजार में निवेश करने वालों तक पैसों का लेनदेन ट्रैक किया. सितंबर 2023 में एजेंसी ने दुबई की कंपनियों के पास रखी करीब 236 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज फ्रीज की थीं. जुलाई 2026 में ED ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया था. उसकी कंपनियों को सट्टेबाजी से मिले करीब 940 करोड़ रुपये हासिल हुए थे, जिनमें से करीब 766 करोड़ रुपये अमेरिका की कंपनी Ebix Inc. को खरीदने में लगाए गए थे. इस मामले में ED ने करीब 941 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है.

200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे

ED के मुताबिक, फरवरी 2023 में रास अल खैमाह में सौरभ चंद्राकर की शादी पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे. इसके लिए नागपुर से तीन चार्टर्ड विमान भी इस्तेमाल किए गए थे. एजेंसी ने इस रकम के लेनदेन को इवेंट कंपनी, होटल और अंगड़िया फर्मों के जरिए ट्रैक किया. जांच के दौरान मिले मेहमानों की सूची में सिंडिकेट के प्रबंधन से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे.

अब ED की कस्टडी में सौरभ चंद्राकर से उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा और विदेशी कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जाएगी. एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों को लेकर भी उससे पूछताछ करेगी. मामले में आगे की जांच जारी है.



---- समाप्त ----