आगरा: बिना शादी प्रेग्नेंट हुई बेटी, पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, फिर लाश के पैर छूकर मांगी 'माफी'!

उत्तर प्रदेश के आगरा में ऑनर किलिंग का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रहने वाले एक पिता ने अपनी 18 वर्षीय अविवाहित और कथित गर्भवती बेटी को दवा दिलाने के बहाने आगरा के बासौनी क्षेत्र लाकर चंबल नदी में डुबोकर मार डाला. बेटी की हत्या करने के बाद झूठी शान का लबादा ओढ़े पिता ने नदी में पड़े शव के पैर छुए.

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खुद बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी

हत्या आरोपी पिता लखपत ने दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गुमशुदगी के बारे में दिल्ली पुलिस ने लखपत से पूछताछ की. गहराई के साथ पूछताछ के बाद लखपत ने सच्चाई उगल दी. अब दिल्ली और आगरा पुलिस मिलकर चंबल नदी में युवती के शव की तलाश कर रही हैं.

आगरा के बासौनी थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला दिल्ली पुलिस की जांच के बाद सामने आया. जानकारी के अनुसार, बासौनी क्षेत्र के एक गांव का परिवार दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रहता है. करीब चार दिन पहले युवती के परिजनों ने तिगड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

कड़ाई से पूछताछ में उगला राज

जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को परिवार की कहानी पर शक हुआ. पूछताछ में सामने आया कि 29 जुलाई को युवती का पिता उसे दवा दिलाने के बहाने दिल्ली से आगरा के बासौनी क्षेत्र लेकर आया था. आरोप है कि यहां चंबल नदी में उसे डुबोकर मार दिया गया.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, युवती 18 साल की थी और अविवाहित होने के बावजूद कथित गर्भवती थी. इसी बात को लेकर परिवार नाराज था. पूछताछ में पिता ने कथित तौर पर अपने दामाद के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की.

पिता और दामाद को लेकर आगरा पहुंची दिल्ली पुलिस

इसके बाद दिल्ली पुलिस पिता और दामाद को साथ लेकर आगरा पहुंची. आरोपी पिता को रिमांड पर लेकर घटनास्थल की निशानदेही कराई गई. पुलिस ने चंबल नदी में युवती की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली. मौसम की बरसात के विपरीत असर के कारण रेस्क्यू टीम को शव खोजने में कठिन परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है.

लखपत ने जो घटनास्थल बताया है वह चंबल के घने बीहड़ों से गुजरने के बाद नदी तक जाता है जिसमें करीब 5 किलोमीटर इस समय पैदल चलकर जाना पड़ रहा है. चार पहिया वाहन के जाने का रास्ता तो वहां तक था ही नहीं लेकिन बरसात के कारण दुपहिया वाहन भी नदी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.

गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही

अब पीएसी के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में युवती के शव की तलाश की जा रही है. दिल्ली पुलिस को मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थल तक पहुंचने में मदद मिली है. मामले की जांच जारी है. यह घटना आगरा में 24 घंटे के भीतर सामने आए दूसरे कथित ऑनर किलिंग के मामले के बाद सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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इस संबंध में डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल से फोन पर बात की गई. उन्होंने मामले में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि यह दिल्ली पुलिस का मामला है और एफआईआर भी वहीं दर्ज हुई है. इस मामले में यहां से कोई भी जानकारी साझा करने से जांच प्रभावित या केस कंप्रोमाइज हो सकता है. मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस ही देगी.

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