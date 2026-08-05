Hans Mahapurush Rajyog: सोई हुई किस्मत जगाएगा देवगुरु बृहस्पति का यह दुर्लभ योग! 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Hans Mahapurush Rajyog 2026: ग्रहों की चाल के लिहाज से अगस्त 2026 का महीना बेहद खास रहने वाला है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं, जिसके प्रभाव से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है.

और पढ़ें

ज्योतिष में गुरु ग्रह को सुख, समृद्धि, अध्यात्म और ज्ञान का कारक माना जाता है. ऐसे में गुरु का अपनी उच्च राशि में होना राशिचक्र की कुछ खास राशियों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. इन राशियों को न केवल आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, बल्कि करियर और मान-सम्मान में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कि इस हंस राजयोग से किन-किन राशियों की सोई हुई किस्मत चमकने वाली है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर सुख और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा. नया मकान, जमीन या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर-परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे संचित धन (Savings) में बढ़ोतरी होगी.

Advertisement

कर्क राशि (Cancer)

गुरु आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में उच्च के होकर विराजमान हैं. यह समय आपके व्यक्तित्व और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे व्यापार में बड़े सौदे हासिल होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग कर्म भाव (10वें भाव) में बन रहा है, जो करियर के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर प्रमोशन और मनचाही जगह ट्रांसफर की संभावना है. नया काम शुरू करने या बिजनेस का विस्तार करने के लिए अगस्त का यह समय सबसे अनुकूल है. अधिकारियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों से पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग सप्तम भाव में बन रहा है, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन के लिए शुभ है. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो भारी मुनाफा होने की संभावना है. आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी और आय के नए-नए स्रोत सामने आएंगे. लंबे समय से रुके हुए कानूनी या प्रशासनिक मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं.

कुल मिलाकर, अगस्त 2026 की शुरुआत गुरु के उच्च राशि कर्क में होने से कई राशियों के लिए शुभ रहने वाली है, लेकिन कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है. हंस महापुरुष राजयोग इन राशियों के जीवन में सफलता, समृद्धि और सम्मान के नए द्वार खोल सकता है. ऐसे में इस समय का सही उपयोग करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी होगा.

---- समाप्त ----