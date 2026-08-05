इलाज कराने अस्पताल पहुंची महिला... तभी भरभराकर गिर पड़ा छज्जा, CCTV में कैद हुआ हादसा

राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में अस्पताल की जर्जर इमारत एक हादसे की वजह बन गई. यहां जनाना अस्पताल के मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. उस वक्त एक महिला अस्पताल परिसर में मौजूद थी, जो सीधे मलबे की चपेट में आ गई. हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई.

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घटना के तुरंत बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग और अस्पताल स्टाफ घायल महिला की ओर दौड़े. उसे तुरंत इलाज के लिए बगड़िया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. फिलहाल उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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पूरी घटना अस्पताल के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिखाई देता है कि महिला गेट के पास पहुंचती है और तभी ऊपर से छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ता है. कुछ सेकंड का यह हादसा किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकता था.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ट्रॉमा सेंटर भवन में फिलहाल जनाना अस्पताल संचालित हो रहा है, वह काफी समय से जर्जर हालत में है. भवन की स्थिति को लेकर पहले भी चिंता जताई गई, लेकिन समय रहते मरम्मत या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. अब इस हादसे के बाद मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल है.

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अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

घटना ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और जर्जर सरकारी इमारतों के रखरखाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं अगर भवन ही सुरक्षित न हो, तो यह चिंता का विषय है.

फिलहाल हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद भवन की सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना का दोहराव न हो.

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