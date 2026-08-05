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इलाज कराने अस्पताल पहुंची महिला... तभी भरभराकर गिर पड़ा छज्जा, CCTV में कैद हुआ हादसा

राजस्थान के सुजानगढ़ में एक महिला के लिए अस्पताल हादसे की जगह बन गया. जनाना अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही ऊपर का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. महिला मलबे की चपेट में आ गई और घायल हो गई. यह पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

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मलबे की चपेट में आने से महिला घायल. (Photo: Screengrab)
मलबे की चपेट में आने से महिला घायल. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में अस्पताल की जर्जर इमारत एक हादसे की वजह बन गई. यहां जनाना अस्पताल के मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. उस वक्त एक महिला अस्पताल परिसर में मौजूद थी, जो सीधे मलबे की चपेट में आ गई. हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई.

घटना के तुरंत बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग और अस्पताल स्टाफ घायल महिला की ओर दौड़े. उसे तुरंत इलाज के लिए बगड़िया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. फिलहाल उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

यहां देखें Video

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पूरी घटना अस्पताल के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिखाई देता है कि महिला गेट के पास पहुंचती है और तभी ऊपर से छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ता है. कुछ सेकंड का यह हादसा किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकता था.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत, कई घायल

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ट्रॉमा सेंटर भवन में फिलहाल जनाना अस्पताल संचालित हो रहा है, वह काफी समय से जर्जर हालत में है. भवन की स्थिति को लेकर पहले भी चिंता जताई गई, लेकिन समय रहते मरम्मत या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. अब इस हादसे के बाद मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल है.

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अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

घटना ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और जर्जर सरकारी इमारतों के रखरखाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं अगर भवन ही सुरक्षित न हो, तो यह चिंता का विषय है.

फिलहाल हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद भवन की सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना का दोहराव न हो.

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