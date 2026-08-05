scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत के कई शहरों में है जामा मस्जिद... आखिर ये हर जगह क्यों बनाई गई थी

दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक लगभग हर बड़े शहर में जामा मस्जिद है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे 'जामा मस्जिद' ही क्यों कहा जाता है? जानिए इसके नाम, इतिहास और धार्मिक महत्व की पूरी कहानी.

Advertisement
X
अरबी भाषा में इसे 'मस्जिद जामे' कहा जाता है. (Photo: PTI)
अरबी भाषा में इसे 'मस्जिद जामे' कहा जाता है. (Photo: PTI)

पुरानी दिल्ली की गलियों में खड़ी जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और इबादत की एक बड़ी पहचान है. इसकी भव्यता हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि आगरा, अहमदाबाद, श्रीनगर, लखनऊ, हैदराबाद और कई दूसरे शहरों में भी 'जामा मस्जिद' क्यों होती है? आखिर हर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम जामा मस्जिद ही क्यों रखा जाता है?

इस सवाल का जवाब इतिहास और इस्लामी परंपरा में छिपा है.

आखिर जामा मस्जिद का मतलब क्या है?

सम्बंधित ख़बरें

Aurangzeb brother betrayal story
मुगल राजकुमार मुराद के बारे में सुना है, जिसे औरंगजेब ने फांसी दे दी थी!
Taj Mahal Free Entry: 3 दिन बिना टिकट करें दीदार
Annual Urs of Shah Jahan intensifies dispute over Taj Mahal as Tejomahalaya
शाहजहां के नाम पर होने वाले उर्स पर क्यों गहराया विवाद? देखें
taj mahal old name
क्या था Taj Mahal का असली नाम? जानिए
Sons of Babur
Sons of Babur : आखिरी मुगल सुल्तान नहीं... मंच पर लौटा 'डेमोक्रेटिक इंडिया' का पहला बादशाह

अरबी भाषा में इसे 'मस्जिद जामे' कहा जाता है. मस्जिद का मतलब है- इबादत या सजदा करने की जगह. जामे (जामा) का मतलब है- लोगों को एक जगह इकट्ठा करने वाली.यानी जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा करने के लिए जुटते हैं.

 

यह भी पढ़ें: जहां बना है ताजमहल, वहां पहले क्या था? शाहजहां ने साथ में क्यों बनवाए थे 22 कमरे

जामा और जुमा में क्या फर्क है?

बहुत से लोग 'जामा' और 'जुमा' को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. जुमा हफ्ते के एक दिन यानी शुक्रवार को कहा जाता है.
जामा उस मस्जिद को कहा जाता है, जहां बड़ी जमात इकट्ठा होकर नमाज पढ़ती है. इस्लामी विद्वानों के मुताबिक, जिस मस्जिद में जुमा, ईद और दूसरी बड़ी सामूहिक नमाजें होती हैं, उसे जामा मस्जिद कहा जाता है.

Advertisement
.ये पाकिस्तान के लाहौर की जामा-मस्जिद है (Photo: Getty)
ये पाकिस्तान के लाहौर की जामा-मस्जिद है (Photo: Getty) 

हर शहर में जामा मस्जिद क्यों बनाई जाती थी?

इस्लाम के शुरुआती दौर में हर शहर में सिर्फ एक बड़ी मस्जिद होती थी. पूरे शहर के मुसलमान शुक्रवार को वहीं इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे.इसी वजह से उस मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाने लगा. मोहल्लों की छोटी मस्जिदों में रोज पांच वक्त की नमाज होती थी, लेकिन पूरे शहर की सामूहिक नमाज के लिए जामा मस्जिद ही सबसे अहम जगह मानी जाती थी.

भोपाल की जामा मस्जिद (Photo: PTI)
 भोपाल की जामा मस्जिद (Photo: PTI)

भारत में यह परंपरा कैसे शुरू हुई?

भारत में यह परंपरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान और मजबूत हुई. जब भी कोई नया शहर बसाया जाता था या नई राजधानी बनाई जाती थी, तो वहां एक बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता था.यह सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती थी, बल्कि शहर की पहचान और शासक की विरासत का भी प्रतीक मानी जाती थी.

दिल्ली की जामा मस्जिद (Photo: PTI)
दिल्ली की जामा मस्जिद (Photo: PTI)

भारत के कई शहरों में हैं जामा मस्जिद

इसी वजह से आज भी भारत के कई बड़े शहरों में ऐतिहासिक जामा मस्जिदें मौजूद हैं. दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1650 से 1656 के बीच कराया. आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहाँआरा बेगम के संरक्षण में हुआ.अहमदाबाद की जामा मस्जिद सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाई. श्रीनगर, हैदराबाद, बीजापुर और दूसरे शहरों में भी स्थानीय शासकों ने अपनी राजधानी की मुख्य मस्जिद के रूप में जामा मस्जिद बनवाई.

Advertisement
ये आगरा की जामा मस्जिद है (Photo: Getty)
ये आगरा की जामा मस्जिद है (Photo: Getty)

आखिर में

यही कारण है कि जामा मस्जिद सिर्फ एक नाम नहीं है. यह उस मस्जिद की पहचान है, जहां किसी शहर के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सामूहिक इबादत करते हैं. इसलिए भारत के लगभग हर पुराने और बड़े शहर में आपको एक जामा मस्जिद जरूर मिलेगी. यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सामुदायिक एकता की भी एक अहम निशानी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Hans Mahapurush Rajyog: सोई हुई किस्मत जगाएगा देवगुरु बृहस्पति का यह दुर्लभ योग! 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन |
    दूर नहीं हो रही परिसीमन बिल पर अड़चन, मोदी सरकार के सामने हैं ये दो ऑप्शन |
    PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग को बड़ी राहत, शिकायत कर्ता ने वापस ली FIR |
    WhatsApp ने भारत में शुरू किया उम्र पूछना, क्या बतानी पड़ेगी असली डेट ऑफ बर्थ? |
    आगरा: बिना शादी प्रेग्ननेंट हुई बेटी, पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, फिर लाश के पैर छूकर मांगी 'माफी'! |
    बिकिनी पर मचा बवाल... रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड को ‘मोटी’ कहने वालों की कर दी बोलती बंद |
    कृष्ण और शिव रूप के बाद अब Mallika Sherawat संग दिखेगा Tej Pratap का अंदाज! |
    मकान मालिक से तंग आकर यूट्यूबर ने खरीदा करोड़ों का घर, पत्नी-बेटी संग किया गृह प्रवेश |
    'डीएम सर... हमारी मदद कर दीजिए'! गंदे पानी में खड़े होकर बच्चों ने लगाई गुहार, स्कूल के रास्ते का Video वायरल |
    अब शादी की मेहंदी डिजाइन में भी AI की एंट्री! दुल्हन की पोस्ट वायरल
    Advertisement