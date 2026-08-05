भारत के कई शहरों में है जामा मस्जिद... आखिर ये हर जगह क्यों बनाई गई थी

पुरानी दिल्ली की गलियों में खड़ी जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और इबादत की एक बड़ी पहचान है. इसकी भव्यता हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि आगरा, अहमदाबाद, श्रीनगर, लखनऊ, हैदराबाद और कई दूसरे शहरों में भी 'जामा मस्जिद' क्यों होती है? आखिर हर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम जामा मस्जिद ही क्यों रखा जाता है?

और पढ़ें

इस सवाल का जवाब इतिहास और इस्लामी परंपरा में छिपा है.

आखिर जामा मस्जिद का मतलब क्या है?

अरबी भाषा में इसे 'मस्जिद जामे' कहा जाता है. मस्जिद का मतलब है- इबादत या सजदा करने की जगह. जामे (जामा) का मतलब है- लोगों को एक जगह इकट्ठा करने वाली.यानी जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा करने के लिए जुटते हैं.

यह भी पढ़ें: जहां बना है ताजमहल, वहां पहले क्या था? शाहजहां ने साथ में क्यों बनवाए थे 22 कमरे

जामा और जुमा में क्या फर्क है?

बहुत से लोग 'जामा' और 'जुमा' को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. जुमा हफ्ते के एक दिन यानी शुक्रवार को कहा जाता है.

जामा उस मस्जिद को कहा जाता है, जहां बड़ी जमात इकट्ठा होकर नमाज पढ़ती है. इस्लामी विद्वानों के मुताबिक, जिस मस्जिद में जुमा, ईद और दूसरी बड़ी सामूहिक नमाजें होती हैं, उसे जामा मस्जिद कहा जाता है.

Advertisement

ये पाकिस्तान के लाहौर की जामा-मस्जिद है (Photo: Getty)

हर शहर में जामा मस्जिद क्यों बनाई जाती थी?

इस्लाम के शुरुआती दौर में हर शहर में सिर्फ एक बड़ी मस्जिद होती थी. पूरे शहर के मुसलमान शुक्रवार को वहीं इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे.इसी वजह से उस मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाने लगा. मोहल्लों की छोटी मस्जिदों में रोज पांच वक्त की नमाज होती थी, लेकिन पूरे शहर की सामूहिक नमाज के लिए जामा मस्जिद ही सबसे अहम जगह मानी जाती थी.

भोपाल की जामा मस्जिद (Photo: PTI)

भारत में यह परंपरा कैसे शुरू हुई?

भारत में यह परंपरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान और मजबूत हुई. जब भी कोई नया शहर बसाया जाता था या नई राजधानी बनाई जाती थी, तो वहां एक बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता था.यह सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती थी, बल्कि शहर की पहचान और शासक की विरासत का भी प्रतीक मानी जाती थी.

दिल्ली की जामा मस्जिद (Photo: PTI)

भारत के कई शहरों में हैं जामा मस्जिद

इसी वजह से आज भी भारत के कई बड़े शहरों में ऐतिहासिक जामा मस्जिदें मौजूद हैं. दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1650 से 1656 के बीच कराया. आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहाँआरा बेगम के संरक्षण में हुआ.अहमदाबाद की जामा मस्जिद सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाई. श्रीनगर, हैदराबाद, बीजापुर और दूसरे शहरों में भी स्थानीय शासकों ने अपनी राजधानी की मुख्य मस्जिद के रूप में जामा मस्जिद बनवाई.

Advertisement

ये आगरा की जामा मस्जिद है (Photo: Getty)

आखिर में

यही कारण है कि जामा मस्जिद सिर्फ एक नाम नहीं है. यह उस मस्जिद की पहचान है, जहां किसी शहर के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सामूहिक इबादत करते हैं. इसलिए भारत के लगभग हर पुराने और बड़े शहर में आपको एक जामा मस्जिद जरूर मिलेगी. यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सामुदायिक एकता की भी एक अहम निशानी है.

---- समाप्त ----