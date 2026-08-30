scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति

यूपी के बस्ती जिले में छुट्टी न मिलने के कारण सही इलाज के अभाव में एक महिला सिपाही केशरी वर्मा की मौत हो गई. रोते हुए सिपाही पति ने पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और बिना FIR पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर निष्पक्ष जांच की मांग की.

Advertisement
X
पीड़ित सिपाही ने बस्ती में पुलिस अधिकारी के सामने जोड़े हाथ (Photo- Screengrab)
पीड़ित सिपाही ने बस्ती में पुलिस अधिकारी के सामने जोड़े हाथ (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: लालगंज थाने में तैनात महिला सिपाही केशरी वर्मा की शनिवार को बस्ती जिले में अचानक हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. 22 अगस्त को अपने घर प्रतापगढ़ से लौटते समय स्कूटी असंतुलित होने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी. अस्पताल में इलाज, टांके और सीटी स्कैन कराने के बाद वह ड्यूटी पर लौट आई थीं. बीती रात पहरा ड्यूटी पूरी कर घर लौटे उनके सिपाही पति नागेंद्र वर्मा को केशरी बेहद गंभीर हालत में मिलीं. वे उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. समय पर छुट्टी न मिलने से यह हादसा हुआ.

पीएम हाउस पर छलका पति का दर्द

पत्नी के पोस्टमार्टम के दौरान नागेंद्र वर्मा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के सामने वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे. रोते हुए उन्होंने अधिकारियों पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि यदि उनकी पत्नी को बेहतर इलाज के लिए समय पर छुट्टी मिल जाती, तो शायद आज वह जिंदा होतीं. नागेंद्र ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिना एफआईआर के पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

हत्या से इलाके में फैली सनसनी. (Photo: Screengrabs)
प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, पिता ने किया विरोध तो दोनों कर दी हत्या
Elephant Welcome Video
बेटा बना अफसर तो पिता ने हाथी पर बैठाकर कराया स्वागत
अफसर बनने पर पिता का अनोखा जश्न. (Photo: Screengrab)
बेटा बना अफसर तो पिता ने हाथी पर बैठाकर कराया स्वागत, Video
प्रेमी के साथ घर से फरार हुई महिला. (Photo: Representational)
पांच बच्चों की मां 3 बच्चों के बाप संग हुई फरार, जेवरात और कैश भी ले गई
GIRLFRIEND STOPS GROOM'S SECOND MARRIAGE
खुद को मृत बताकर कर रहा था शादी, सेहरा बांधते ही पहुंच गई गर्लफ्रेंड

परिजनों ने भी उठाए गंभीर सवाल

मृतक सिपाही के भाई और परिजनों ने भी केशरी की मौत को लेकर विभाग पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि सिर में चोट लगने के बाद से ही केशरी का इलाज चल रहा था, इसलिए उनकी शारीरिक स्थिति और बीमारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था. पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है.

Advertisement

पुलिस विभाग की ओर से आया बयान

मामले पर कलवारी सीओ व डिप्टी एसपी बृजेश सिंह ने बताया कि केशरी वर्मा और उनके पति नागेंद्र कुमार दोनों लालगंज थाने में तैनात थे. प्रतापगढ़ में स्कूटी असंतुलित होने से केशरी के सिर के पीछे चोट आई थी, जिसके बाद उनका इलाज, टांके और सीटी स्कैन कराया गया था. जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आने पर वह थाने लौट आई थीं. रात में हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति |
    कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी |
    Chana Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा |
    17 साल की लड़की और प्रेमी से शादी की जिद, नहीं मानी तो मां-मामा ने कर दी हत्या... भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला |
    PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यूरेनियम की सप्लाई पर भी बनी बात |
    ‘चोली के पीछे’ गाने पर भयंकर बवाल, बाल ठाकरे ने ऐसे बचाई थी संजय दत्त की खलनायक |
    'फ्री हिट नहीं, जुर्माना लगाओ...', नो-बॉल रोकने के लिए सुनील गावस्कर ने सुझाया खास फॉर्मूला, हर गलती पड़ेगी भारी |
    'ईमानदार अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा', IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज |
    Kal Ka Rashifal 31 August 2026: 5 राशियों के लिए बेहद खास है कल का दिन, जानिए अपनी राशि का हाल |
    गूगल मैप पर दिखे हमला करते खूंखार कुत्ते, बुजुर्ग की मौत के बाद चर्चा में तस्वीर
    Advertisement