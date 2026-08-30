'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति

Uttar Pradesh News: लालगंज थाने में तैनात महिला सिपाही केशरी वर्मा की शनिवार को बस्ती जिले में अचानक हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. 22 अगस्त को अपने घर प्रतापगढ़ से लौटते समय स्कूटी असंतुलित होने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी. अस्पताल में इलाज, टांके और सीटी स्कैन कराने के बाद वह ड्यूटी पर लौट आई थीं. बीती रात पहरा ड्यूटी पूरी कर घर लौटे उनके सिपाही पति नागेंद्र वर्मा को केशरी बेहद गंभीर हालत में मिलीं. वे उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. समय पर छुट्टी न मिलने से यह हादसा हुआ.

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पीएम हाउस पर छलका पति का दर्द

पत्नी के पोस्टमार्टम के दौरान नागेंद्र वर्मा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के सामने वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे. रोते हुए उन्होंने अधिकारियों पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि यदि उनकी पत्नी को बेहतर इलाज के लिए समय पर छुट्टी मिल जाती, तो शायद आज वह जिंदा होतीं. नागेंद्र ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिना एफआईआर के पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

परिजनों ने भी उठाए गंभीर सवाल

मृतक सिपाही के भाई और परिजनों ने भी केशरी की मौत को लेकर विभाग पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि सिर में चोट लगने के बाद से ही केशरी का इलाज चल रहा था, इसलिए उनकी शारीरिक स्थिति और बीमारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था. पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है.

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पुलिस विभाग की ओर से आया बयान

मामले पर कलवारी सीओ व डिप्टी एसपी बृजेश सिंह ने बताया कि केशरी वर्मा और उनके पति नागेंद्र कुमार दोनों लालगंज थाने में तैनात थे. प्रतापगढ़ में स्कूटी असंतुलित होने से केशरी के सिर के पीछे चोट आई थी, जिसके बाद उनका इलाज, टांके और सीटी स्कैन कराया गया था. जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आने पर वह थाने लौट आई थीं. रात में हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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