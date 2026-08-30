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Kal Ka Rashifal 31 August 2026: 5 राशियों के लिए बेहद खास है कल का दिन, जानिए अपनी राशि का हाल

Kal Ka Rashifal 31 August 2026: कार्य व्यापार के लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. संवाद में उत्साह रहेगा.  पेशेवर अनुबंधों में साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. पैतृक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं.

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Kal Ka Rashifal 2026
Kal Ka Rashifal 2026

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने वाला रहेगा. लेनदेन में सूझबूझ और स्पष्टता बनाए रखें. पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचें. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. विदेशी मामलों से जुड़े कामों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. पारंपरिक और संस्कारों से जुड़े कार्यों में रुचि रहेगी. निवेश से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखना बेहतर होगा.

कार्ययोजनाओं में निरंतरता रखें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. करियर और कारोबार में जल्दबाजी से बचें. लोभ या किसी तरह के प्रलोभन में न आएं. आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें, क्योंकि क्षमता से अधिक खर्च हो सकता है. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार और रिश्तेदारों के साथ सहज व्यवहार रखें. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. अपनी दिनचर्या सुधारने की कोशिश करें.

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शुभ अंक: 2, 8 और 9
शुभ रंग: मरून
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. किसी के बहकावे में आने से बचें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कामकाज में इच्छित परिणाम मिलने के संकेत हैं. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे . साहस-पराक्रम से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रभाव बढ़ेगा. मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा. शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है.

कारोबार में लाभ बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी. प्रबंधन बेहतर रहेगा. विभिन्न प्रस्ताव और अनुबंध आपके पक्ष में आ सकते हैं. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. प्रियजनों का स्नेह मिलेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने का अवसर बन सकता है. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहने के संकेत हैं.

शुभ अंक: 2, 4 और 6
शुभ रंग: शक्कर के समान
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. यथायोग्य दान दें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है. सत्ता और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी. कार्य व्यापार के लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. संवाद में उत्साह रहेगा.  पेशेवर अनुबंधों में साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. पैतृक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं.

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वाणिज्यिक मामलों को आगे बढ़ाने में संकोच न करें. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी . आय के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. संपत्ति से जुड़े मामले भी पक्ष में बन सकते हैं. घर-परिवार में सुख और प्रेम का माहौल रहेगा. प्रियजनों से मुलाकात होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है . मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4 और 5
शुभ रंग: मूनलाइट
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. परस्पर सहयोग बढ़ाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन शुभता और सकारात्मकता से भरा रह सकता है. नियंत्रित जोखिम उठाने में सफल होंगे. सामाजिक आयोजनों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे. आस्था और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. करीबी लोगों और सहयोगियों का साथ मिलेगा.

कामकाज में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा . अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है.  वित्तीय मामलों में तेजी आएगी. लेनदेन से जुड़े मामले बेहतर होंगे. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और जरूरी बात खुलकर कह पाएंगे. अपनों के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4 और 5
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें . प्रयोगवादी नजरिए से बचें. विरोधी दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. संबंधियों का साथ मिलेगा, लेकिन लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. नियम-कानून का पालन करें.

करियर और कारोबार में स्थिति सामान्य रह सकती है. महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न करें. आर्थिक मामलों में भूलचूक और लापरवाही से बचें. बजट के अनुसार खर्च करें. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. साथी की बातों का सम्मान करें. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. अधिक श्रम से बचें. नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 4
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. सहनशील बने रहें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. पेशेवर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. साझा मामलों में लाभ बढ़ाने पर जोर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बनी रहेगी. घर-मकान की खरीदारी से जुड़े मामलों में भी रुचि बढ़ सकती है. प्रियजनों से मुलाकात और करीबी बढ़ने के संकेत हैं.

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कारोबार में सहकारिता और समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस रहेगा. वित्तीय मामलों में सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. खानपान पर ध्यान दें . मनोबल ऊंचा बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 4 और 5
शुभ रंग: समुद्री
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. टीम और सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाएं.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज में निरंतरता बनाए रखने वाला रहेगा. पेशेवर मामलों में स्थिति सामान्य रह सकती है. करियर और कारोबार को मजबूत करने के लिए नियम और अनुशासन पर ध्यान दें. लिखापढ़ी में सावधानी बरतें . ठगी से बचकर रहें. कामकाजी प्रयासों में समय प्रबंधन बेहतर करने की जरूरत होगी.

कार्यक्षेत्र में सहकार बनाए रखें. जरूरी कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. आर्थिक लाभ औसत रह सकता है, इसलिए अतार्किक जोखिम लेने से बचें.  किसी को उधार देने में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान बनाए रखें. परिवार और करीबियों का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी असहजताओं को नजरअंदाज न करें.  खानपान को लेकर सावधानी बरतें.

शुभ अंक: 2, 4 और 6
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. सतर्कता बनाए रखें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और व्यक्तिगत मामलों में सकारात्मक रह सकता है. शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.  कला-कौशल से अपनी जगह बनाने में सफल हो सकते हैं. मित्रों से मुलाकात होगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली स्थिति बनी रहेगी.

कामकाज में पहल बढ़ाएंगे.  मेहनत से इच्छित सफलता हासिल कर सकते हैं. वित्तीय लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. कारोबारी विस्तार और लाभ से जुड़े काम बेहतर होंगे. अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9
शुभ रंग: चेरी रेड
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. सीख और सलाह पर जोर दें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन परिवार और करियर के लिहाज से सामान्य से बेहतर रह सकता है. घर का वातावरण मिलाजुला रहेगा और परिवार में सामंजस्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे. निजी यात्राओं में रुचि रहेगी. कामकाज में लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें . जिद या अहंकार से बचें. सुविधाओं और भौतिक संसाधनों में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं.

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कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन वाणिज्यिक मामलों में स्वार्थ और अनावश्यक बहस से बचना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में लाभ बढ़ाने पर ध्यान रहेगा.  भवन-वाहन से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. नकारात्मक लोगों की बातों में न आएं. घर में साज-सज्जा बढ़ेगी. स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें.

शुभ अंक: 2, 3 और 9
शुभ रंग: भगवा
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. बड़ी सोच रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन साहस और सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं करीबियों के साथ साझा करेंगे. भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होगी. साझेदारी से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. कारोबार में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे . प्रबंधन से जुड़े काम पूरे करने में सफल रहेंगे. यात्रा के अवसर भी बन सकते हैं.

करियर और कारोबार में विस्तार के प्रयासों को गति मिलेगी. पेशेवर लोगों से संपर्क बढ़ेगा . व्यावसायिक सफलता से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में बचत और विस्तार के प्रयास सफल हो सकते हैं. परिवार में तालमेल बढ़ेगा.  करीबियों के साथ यादगार समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और स्नेह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य से बचना जरूरी है.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 8
शुभ रंग: गहरा भूरा
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. बंधुत्व की भावना बढ़ाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन परिवार, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और आर्थिक मामलों में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. उत्सव और आयोजनों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ेगी और महत्वपूर्ण संवादों में प्रभावी रहेंगे.

करियर में पद और प्रभाव बेहतर होगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है . जरूरी कार्यों में तेजी आएगी. आर्थिक मामलों में सुधार रहेगा .  मूल्यवान भेंट मिलने की संभावना है. बैंकिंग से जुड़े मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और स्नेह बढ़ेगा. मेहमानों का आगमन हो सकता है. स्वास्थ्य में सुधार आएगा और व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 8
शुभ रंग: एक्वा ब्लू
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. साज-सज्जा और रचनात्मकता पर ध्यान दें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन घर-परिवार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. घर में इच्छित वातावरण बना रहेगा . अपनों का भरोसा जीतने में सफलता मिलेगी. रचनात्मकता बढ़ेगी और योजनाओं पर अमल करने का मौका मिलेगा. संपर्क और संबंधों का लाभ मिलेगा. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की स्थिति बनेगी.

कार्यक्षेत्र में पहल बढ़ाएंगे . व्यापार में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. आर्थिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी. लाभ बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. संपत्ति से जुड़े मामले पक्ष में रहेंगे. परिवार में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. मित्रों और प्रियजनों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 6
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. अनोखी सोच बनाए रखें.

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