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Chana Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा

Chana Dal Dosa: आपने चावल का डोसा तो खूब खाया होगा लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. यहां हम आपको चने की दाल से बनने वाले कुरकुरे डोसा की रेसिपी बता रहे हैं.

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चना दाल डोसा (Photo: ITG)
चना दाल डोसा (Photo: ITG)

Chana Dal Dosa: साउथ इंडियन नाश्ते में डोसा हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन पारंपरिक डोसा बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल को घंटों भिगोने और फिर घोल को रातभर फर्मेंट करने का लंबा झंझट होता है. इसके अलावा, जो लोग वजन घटा रहे हैं या डायबिटीज के मरीज हैं, वे चावल की ज्यादा मात्रा की वजह से डोसा खाने से बचते हैं. अगर आप बिना किसी झंझट के तुरंत कुछ टेस्टी, क्रिस्पी और प्रोटीन से भरपूर खाना चाहते हैं तो चना दाल और सूजी का डोसा सबसे बेहतरीन विकल्प है.

चना दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान और झटपट विधि.

सामग्री (Ingredients)

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डोसा बैटर के लिए:

चना दाल - 1 कप (2-3 घंटे पानी में भीगी हुई)

सूजी (रवा) - 1/2 कप

दही - 1/4 कप (हल्का खट्टा)

अदरक - 1 इंच का टुकड़ा

हरी मिर्च - 2

नमक - स्वादानुसार

पानी - आवश्यकतानुसार

आलू मसाले के लिए:

उबले आलू - 3 (मैश किए हुए)

प्याज - 1 (लंबाई में बारीक कटी हुई)

राई और जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

करी पत्ता - 8 से 10

हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

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बनाने का तरीका

भीगी हुई चना दाल का पानी निकाल लें. अब मिक्सी के जार में चना दाल, अदरक, हरी मिर्च, दही और थोड़ा सा पानी डालकर बेहद बारीक और स्मूथ पेस्ट पीस लें.

पिसे हुए चना दाल के घोल को एक बर्तन में निकालें. इसमें सूजी, स्वादानुसार नमक और आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर डोसा जैसी कंसिस्टेंसी (ना ज्यादा गाढ़ा, ना ज्यादा पतला) का घोल बना लें. इस बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सूजी फूल जाए.

एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, जीरा, करी पत्ता और कटी हुई प्याज डालकर 2 मिनट भूनें. अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और मैश किए हुए उबले आलू डालकर 2-3 मिनट तक अच्छे से मिलाएं. ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें.

नॉन-स्टिक या कास्ट आयरन के तवे को मध्यम आंच पर गरम करें. तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़ककर सूती कपड़े से साफ करें.

अब आंच धीमी करें और तवे के बीच में 1-2 करछी बैटर डालकर गोल-गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ पतला फैलाएं.

डोसे के किनारों और बीच में थोड़ा सा तेल या देसी घी लगाएं. आंच को मध्यम-तेज करें और डोसे को नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सिकने दें.

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जब डोसा कुरकुरा हो जाए और किनारे छोड़ने लगे, तो बीच में तैयार आलू का मसाला रखें और डोसे को मोड़ लें.

तैयार है आपका गरमा-गरम, प्रोटीन से भरपूर चना दाल डोसा! इसे मूंगफली या नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें.

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