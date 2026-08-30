कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी

इंदौर में एक टाउनशिप का गेट. रात का वक्त. एक कार वहां पहुंचती है. कार में एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे हैं. गेट पर चौकीदार उन्हें रोकता है और अंदर जाने को लेकर पूछताछ करता है. बस, इतनी सी बात. लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक, यही बात युवक को नागवार गुजर गई. बहस हुई. मामला हाथापाई तक पहुंचा. युवक वहां से कार लेकर चला गया.

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कहानी खत्म हो सकती थी. लेकिन नहीं हुई. कुछ देर बाद वही कार वापस आई. इस बार आरोप है कि कार सीधे उन लोगों की तरफ बढ़ी, जो गेट पर खड़े थे. टक्कर लगी. दो लोग घायल हुए. फिर कार वापस मोड़ी गई और चौकीदार धर्मेंद्र मालवीय को दो बार कुचल दिया गया.

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन धर्मेंद्र की जान नहीं बची. शुरुआत में मामला सड़क हादसा लगा था. लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी हादसे से निकलकर हत्या तक पहुंच गई. अब पुलिस ने इस मामले में राजा उर्फ कमल कुमावत और उसकी गर्लफ्रेंड सेजल उर्फ शालिनी को गिरफ्तार किया है.

आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं. मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की लॉ-एक्जोटिका टाउनशिप का है. यहां 35 साल के धर्मेंद्र मालवीय चौकीदार के तौर पर तैनात थे. वह अपने परिवार के साथ टाउनशिप में ही रहते थे.

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पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात राजा उर्फ कमल कुमावत अपनी गर्लफ्रेंड सेजल के साथ कार से टाउनशिप पहुंचा. रात में गेट पर धर्मेंद्र ड्यूटी पर थे. उन्होंने कार को रोका. अंदर जाने को लेकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, इसी बात पर कमल और धर्मेंद्र के बीच विवाद शुरू हो गया.

कहासुनी बढ़ी तो धर्मेंद्र की पत्नी ज्योति और उनका रिश्तेदार गोविंद भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस जांच में कमल पर धर्मेंद्र के साथ मारपीट करने और थप्पड़ मारने का आरोप भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान कमल ने खुद को टाउनशिप के कॉलोनाइजर का परिचित बताया. उसने फोन पर बातचीत भी कराई. इसके अलावा सुपरवाइजर से भी बात हुई. लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ. आखिर में कमल कार लेकर वहां से चला गया.

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यहां तक कहानी एक झगड़े की थी. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को हत्या में बदल दिया. पुलिस के मुताबिक, कमल कुछ देर बाद दोबारा कार लेकर टाउनशिप पहुंचा. इस बार कार तेज रफ्तार में थी. गेट के पास धर्मेंद्र के साथ उनकी पत्नी ज्योति और रिश्तेदार गोविंद भी मौजूद थे.

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आरोप है कि कमल ने कार से तीनों को टक्कर मार दी. ज्योति और गोविंद घायल हो गए. लेकिन धर्मेंद्र के साथ मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक, कमल ने कार वापस मोड़ी और धर्मेंद्र को निशाना बनाया. आरोप है कि उसने धर्मेंद्र के ऊपर दो बार कार चढ़ा दी.

धर्मेंद्र को गंभीर चोटें आईं. आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन धर्मेंद्र की हालत बेहद गंभीर थी. आखिरकार उसकी मौत हो गई. उधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शुरुआत में घटना सड़क हादसे जैसी दिखाई दे रही थी.

कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने की जानकारी थी. लेकिन जांच में सामने आए घटनाक्रम ने पुलिस को दूसरे एंगल पर सोचने को मजबूर किया. अगर कार से टक्कर सिर्फ हादसा थी, तो कार वहां से जाने के बाद दोबारा क्यों लौटी? कार की दिशा क्यों बदली गई? और धर्मेंद्र को दोबारा कुचलने की बात सामने क्यों आई? पुलिस ने इसी कड़ी को जोड़ना शुरू किया.

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पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र की मौत के बाद कमल अपनी प्रेमिका सेजल को लेकर वहां से निकल गया. दोनों उज्जैन चले गए. इसके बाद दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए. अब पुलिस ने उनकी तलाश में अलग-अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दी. आखिरकार शुक्रवार रात पुलिस ने कमल और सेजल दोनों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है.

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पुलिस के मुताबिक, टाउनशिप में एंट्री को लेकर हुए विवाद और प्रेमिका के सामने हुए कथित अपमान के बाद कमल गुस्से में था. वह कार लेकर वहां से चला गया. लेकिन कुछ देर बाद वापस लौटा. और पुलिस के मुताबिक, इसी वापसी के दौरान उसने कार से धर्मेंद्र, उनकी पत्नी और गोविंद को टक्कर मारी. इसके बाद धर्मेंद्र को दो बार कुचल दिया. अब इस केस में कमल और सेजल गिरफ्तार हैं, कार जब्त हो चुकी है और पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

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