गूगल मैप पर दिखे हमला करते खूंखार कुत्ते, बुजुर्ग की मौत के बाद चर्चा में तस्वीर

अमेरिका में एक सुनसान जगह पर खूंखार कुत्तों का झुंड लोगों को शिकार बना रहा है. कुछ दिन पहले इन कुत्तों ने नोंच-नोंच कर एक शख्स को मार डाला. खबर सामने आने के बाद जब लोगों ने गूगल मैप पर उस जगह को खोजना शुरू किया तो स्ट्रीट व्यू में भी खूंखार कुत्ते हमलावर हालत में दिखाई दिए. पर ये तस्वीरें चर्चा में है.

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अमेरिका के इलिनॉय में एक बुजुर्ग शख्स की कुत्तों के झुंड ने हमला कर जान ले ली. इस घटना के बाद जब उसी इलाके की पुरानी Google Maps तस्वीरें सामने आईं, तो लोगों का ध्यान सड़क पर खुलेआम घूमते कुछ कुत्तों पर गया. तस्वीरें अप्रैल की हैं और इनमें करीब पांच कुत्ते सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि तस्वीरों में दिख रहे वही कुत्ते हमले में शामिल थे या नहीं.

मामला वॉशिंगटन पार्क का है. यहां 68 साल के जेम्स एल. गिब्सन पर गुरुवार रात कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिब्सन एक किराये की प्रॉपर्टी पर काम कर रहे थे और काम के बीच सड़क पर सिगरेट पीने के लिए बाहर आए थे. इसी दौरान कम से कम पांच कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया.

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गूगल मैप्स की तस्वीर ने खींचा ध्यान

इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके की गूगल स्ट्रीट व्यू तस्वीरें चर्चा में आ गईं. अप्रैल में खींची गई इन तस्वीरों में करीब पांच कुत्ते घरों के बीच सड़क पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं. उस वक्त भी वह किसी पर हमला करने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं.

तस्वीरों में सड़क के आसपास घर, एक छोटा फार्म शेड और कुछ बड़े शिपिंग कंटेनर भी दिखाई देते हैं. कुत्तों का इस तरह बिना किसी रोक-टोक के सड़क पर घूमना अब लोगों के लिए चिंता की वजह बन गया है.

हालांकि, यह दावा करना संभव नहीं है कि मैप में नजर आ रहे कुत्ते ही गिब्सन पर हमला करने वाले थे. इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

कुत्तों ने सड़क पर घसीटा

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, कुत्तों ने गिब्सन को बुरी तरह नोच डाला. उनके चेहरे, पेट, हाथों और पैरों पर गंभीर काटने के निशान थे. हमला इतना खतरनाक था कि कुत्ते उन्हें सड़क पर घसीटते हुए एक गड्ढे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे. आसपास मौजूद लोगों ने जब यह मंजर देखा तो पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का सामना भी आक्रामक कुत्तों से हुआ. अधिकारियों ने कई कुत्तों को गोली मारी, जिसके बाद बाकी कुत्ते पास के जंगल की तरफ भाग गए. गिब्सन को बचाया नहीं जा सका और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

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पड़ोसियों ने बताई कुत्तों की पुरानी कहानी

जांचकर्ताओं को शक है कि ये कुत्ते आवारा थे. लेकिन इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि कुत्तों का एक झुंड पिछले करीब दो साल से आसपास घूम रहा था.

पड़ोसियों के मुताबिक, ये कुत्ते अक्सर एक बाड़े से बाहर निकल जाते थे. हालांकि, यह साफ नहीं है कि इन कुत्तों का मालिक कौन है. दिलचस्प बात यह है कि सेंट क्लेयर काउंटी एनिमल कंट्रोल के मुताबिक, इस खास इलाके में पहले कुत्तों को लेकर कोई शिकायत या कॉल नहीं मिली थी.

'वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था'

हमले के दौरान पड़ोस में रहने वाले माइक टॉमलिन ने गिब्सन की चीखें सुनी थीं. उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि पहले उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद कुत्तों की आवाजें सुनाई दीं.

टॉमलिन के मुताबिक, उन्हें समझ आ गया था कि एक शख्स पर कुत्तों का हमला हो रहा है. उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था.

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अब इस घटना के बाद इलाके में खुले घूमने वाले कुत्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा उस गूगल मैप की तस्वीरों की हो रही है, जिसमें घटना से कुछ महीने पहले ही इसी इलाके की सड़क पर कुत्तों का झुंड घूमता दिखाई दे रहा है.

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फिलहाल यह साबित नहीं हुआ है कि तस्वीर में दिखने वाले कुत्ते ही गिब्सन की मौत के लिए जिम्मेदार थे. पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

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