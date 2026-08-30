scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

17 साल की लड़की और प्रेमी से शादी की जिद, नहीं मानी तो मां-मामा ने कर दी हत्या... भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला

भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में 17 साल की किशोरी की कथित ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रेम संबंध और शादी को लेकर हुए विवाद में मां कमला और मामा विजय राय ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

Advertisement
X
हत्याकांड की आरोपी मां और मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
हत्याकांड की आरोपी मां और मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के पिपलानी थाना क्षेत्र में 17 साल की किशोरी की उसकी मां और मामा ने कथित तौर पर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिल गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने किशोरी की मां कमला और मामा विजय राय को गिरफ्तार कर लिया.

पिपलानी थाना केस के विवेचक संतोष रघुवंशी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले लड़की की मां ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता तय कर सगाई पक्की कर दी थी. हालांकि, लड़की इस शादी के लिए तैयार नहीं थी. बताया जा रहा है कि वह किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी. इसी बात को लेकर मां-बेटी के बीच विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन मां ने लड़की के मोबाइल फोन में एक युवक की तस्वीरें देख ली थी. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ.

हत्या के बाद अंतिम संस्कार की भी कर ली गई थी तैयारी
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मां ने अपने भाई विजय राय के साथ मिलकर लड़की का दुपट्टे से गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजन उसके शव का बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे. इसी दौरान पुलिस को मामले की सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और मां कमला व मामा विजय राय को गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

nepal flash flood bhopal
'सबकी जान खतरे में है...', नेपाल की तबाही के बीच भोपाल से आई चिंताजनक खबर
A man Escape from Police Custody in Bhopal
भोपाल: चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने की बैरक से फरार
testicles crore claim social media hoax
करोड़ों में टेस्टिकल्स बिकने का झूठा दावा... मास्टरमाइंड की पूरी कहानी!
प्रेमिका ने पुराने आशिक संग मिलकर रची साजिश. (Photo: Screengrab)
पति- पत्नी के बीच आई प्रेमिका, फिर कहानी में आया एक्स-बॉयफ्रेंड
कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे को लेकर किया प्रदर्शन.
क्या विजय शाह को बचाने के लिए सरकार अड़ी? कांग्रेस ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
Advertisement

पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में हत्या के पीछे की परिस्थितियों और घटना में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन किशोरी की मां का उसके साथ विवाद होता रहा था. घटना वाले दिन भी घर से चिल्लाने की आवाज आई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'यूरेनियम की सप्लाई पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट...', उज्बेकिस्तान में PM मोदी का बड़ा ऐलान |
    ‘चोली के पीछे’ गाने पर भयंकर बवाल, बाल ठाकरे ने ऐसे बचाई थी संजय दत्त की खलनायक |
    'फ्री हिट नहीं, जुर्माना लगाओ...', नो-बॉल रोकने के लिए सुनील गावस्कर ने सुझाया खास फॉर्मूला, हर गलती पड़ेगी भारी |
    'ईमानदार अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा', IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज |
    Kal Ka Rashifal 31 August 2026: 5 राशियों के लिए बेहद खास है कल का दिन, जानिए अपनी राशि का हाल |
    गूगल मैप पर दिखे हमला करते खूंखार कुत्ते, बुजुर्ग की मौत के बाद चर्चा में तस्वीर |
    1 सितंबर से क्या बदलेगा? LPG, कार, दूध और विदेश यात्रा पर असर |
    बंटवारा 1947 की फ्लॉप के बाद फिर साथ आएंगे सनी देओल-राजकुमार संतोषी, बनाएंगे घातक 2! |
    'क्या आप कहीं के लॉर्ड हैं?', बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को लगाई फटकार |
    जयपुर के एक सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द, अब इस दिन दोबारा होगा पेपर  
    Advertisement