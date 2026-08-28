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20 हजार महिलाओं को बांटे जाने थे गिफ्ट्स... बरेली में BJP मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़, एक की मौत और 3 घायल!

बरेली में मेयर डॉ उमेश गौतम और बेटे पार्थ गौतम द्वारा रक्षाबंधन पर आयोजित महिलाओं के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने से अफरा तफरी मच गई. साड़ी बांटते समय धक्का मुक्की हुई, जिससे कई महिलाएं और बच्चे बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाए गए. इस हादसे में एक महिला की मौत की बात सामने आई, लेकिन परिवार ने बयान देने से इनकार किया. मेयर और प्रशासन दोनों ने चुप्पी साध ली है.

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साड़ी वितरण के दौरान महिलाओं में हुई धक्का-मुक्की (Photo: ITG)
साड़ी वितरण के दौरान महिलाओं में हुई धक्का-मुक्की (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात बन गए. यह कार्यक्रम बरेली के मेयर डॉ उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम ने महिलाओं के लिए रखा था. भीड़ तय संख्या से कहीं ज्यादा हो गई जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में एक महिला की मौत होने की बात सामने आई है.

यह पूरा मामला रक्षाबंधन से एक दिन पहले बरेली क्लब में हुआ. पार्थ गौतम फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के लिए राखी कार्यक्रम रखा गया था. दूर दूर से बहनें मेयर उमेश गौतम और पार्थ गौतम को राखी बांधने पहुंची थीं. कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही थीं. आरोप है कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से महिलाओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई.

गर्मी और घुटन के चलते कई महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. रेखा नाम की एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ीं, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस से मिशन अस्पताल भेजा गया. एक महिला ने अस्पताल में बताया कि करीब सात महिलाएं बेहोश हुई थीं. भीड़ में कई बच्चे भी अपने परिवार से बिछड़ गए, जिनको लेकर मंच से बार बार घोषणाएं की जाती रहीं. इससे वहां मौजूद परिजनों में हड़कंप मच गया.

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घटना के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोगों ने कार्यक्रम में कई मौतें होने की अफवाह भी फैला दी, लेकिन देर शाम तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की. वहीं मेयर उमेश गौतम ने भी मीडिया के सामने इस पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इतने बड़े आयोजन की जानकारी पहले से प्रशासन को नहीं दी गई थी, और इसकी अनुमति को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. अब तक इस बारे में प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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