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एशियन गेम्स में भारत की ‘B टीम’ की एंट्री? जापान के इंतजाम ने BCCI को किया परेशान, टेंट में बने ड्रेसिंग रूम पर सवाल

एशियन गेम्स 2026 में भारत की मजबूत टीम की जगह ‘B टीम’ उतर सकती है. जापान में खिलाड़ियों के लिए टेंट में ड्रेसिंग रूम और करीब 500 मीटर दूर वॉशरूम की व्यवस्था से BCCI और ACC कथित तौर पर नाखुश हैं. बोर्ड अब सुविधाओं का जायजा लेने के लिए ऑब्जर्वर भेजेगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद टीम पर अंतिम फैसला होगा.

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एशियन गेम्स स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी भी. (Photo, PTI)
एशियन गेम्स स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी भी. (Photo, PTI)

भारत के एशियन गेम्स अभियान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पहले ही सवाल खड़े हो गए हैं. जापान के आइची-नागोया में 2026 एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट टीमों के इंतजामों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) कथित तौर पर खुश नहीं हैं. हालात ऐसे हैं कि BCCI अब भारत की मजबूत टीम भेजने की बजाय ‘B टीम’ उतारने पर विचार कर रहा है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI जापान में एक पर्यवेक्षक (Observer) भेजेगा, जो खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेगा. उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भारत की टीम को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा. अगर सुविधाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलीं, तो बोर्ड दूसरे दर्जे की टीम भेजने का विकल्प चुन सकता है.

टेंट में ड्रेसिंग रूम, 500 मीटर दूर वॉशरूम!

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BCCI की सबसे बड़ी आपत्ति क्रिकेटरों के ड्रेसिंग रूम को लेकर है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैदान पर खिलाड़ियों के लिए टेंट में ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं और वॉशरूम करीब 500 मीटर दूर हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों को ठहराने के लिए उपलब्ध होटल के कमरों का आकार भी बोर्ड के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

ANI ने BCCI के एक सूत्र के हवाले से बताया कि बोर्ड और ACC जापान में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं. सूत्र के मुताबिक, ACC की बैठक के दौरान जापान ओलंपिक अधिकारियों के सामने भी ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम की दूरी का मुद्दा उठाया गया था.

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यानी सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को इस तरह की व्यवस्था के बीच मैदान पर उतरना चाहिए?

पहले भेजी थी धाकड़ टीम

अगर BCCI अपनी योजना बदलता है तो यह फैसला इसलिए भी बड़ा होगा, क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स के लिए जिस पुरुष T20 टीम का ऐलान किया था, उसमें कई बड़े नाम शामिल हैं.

श्रेयरस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल जैसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं.

इसके अलावा युवा सितारों की भी भरमार है. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे आक्रामक बल्लेबाज टीम का हिस्सा हैं विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन के पास है.

भारत की एशियन गेम्स स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह.

भारत के पास है गोल्ड बचाने की चुनौती

भारत एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का मौजूदा चैम्पियन है. 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था. अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था.

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ऐसे में 2026 में भारत के सामने अपने खिताब का बचाव करने की चुनौती है. लेकिन उससे पहले ही जापान की सुविधाओं ने टीम चयन को लेकर नया पेंच पैदा कर दिया है.

एशियन गेम्स की शुरुआत 19 सितंबर से होगी. महिलाओं की T20 प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक, जबकि पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा.

अब सबकी नजर BCCI के पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर होगी. अगर जापान के इंतजामों ने बोर्ड को संतुष्ट नहीं किया, तो सितारों से सजी टीम की जगह भारत की ‘B टीम’ एशियन गेम्स में गोल्ड बचाने उतर सकती है.

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