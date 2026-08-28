PM मोदी और CM योगी ने Gen-Alpha के साथ मनाया रक्षाबंधन, राहुल ने प्रियंका संग फोटो शेयर कर दी बधाई

रक्षाबंधन के त्योहार पर देश में उत्सव का माहौल देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ यह पर्व मनाया और उनसे राखी बंधवाई. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर करके देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी.

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रक्षाबंधन का त्योहार हर साल भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित होता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं. इस बार भी यह पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर बच्चों से मुलाकात की. बच्चों ने उन्हें राखी बांधी और उनके साथ खुशी के पल साझा किए. प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ यह जुड़ाव हर साल की तरह इस बार भी लोगों का ध्यान खींचने वाला रहा. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.

इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने बच्चों से राखी बंधवाई और उनके साथ समय बिताया. मुख्यमंत्री के इस अंदाज ने भी लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि वे अक्सर बड़े नेताओं को त्योहारों पर आम लोगों और बच्चों से जुड़ते हुए देखना पसंद करते हैं.

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पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित 'स्नेहबंधन' कार्यक्रम में...https://t.co/KQVpTSVGrB — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 28, 2026

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वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस त्योहार को खास अंदाज में मनाया. उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने देश की सभी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. उनके इस पोस्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।



स्नेह के धागों से बंधा भाई-बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और भी मजबूत हो। pic.twitter.com/Ccqn7JqHyU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2026

कुल मिलाकर रक्षाबंधन का यह त्योहार राजनीति से ऊपर उठकर भाई बहन के प्यार और अपनेपन का प्रतीक बनकर सामने आया. बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों तक, हर किसी ने इस दिन को अपने अपने अंदाज में मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

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