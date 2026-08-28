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PM मोदी और CM योगी ने Gen-Alpha के साथ मनाया रक्षाबंधन, राहुल ने प्रियंका संग फोटो शेयर कर दी बधाई

रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ त्योहार मनाया और उनसे राखी बंधवाई. दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहीं. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर करके देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी.

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पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार (Photo: ITG)
पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार (Photo: ITG)

रक्षाबंधन के त्योहार पर देश में उत्सव का माहौल देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ यह पर्व मनाया और उनसे राखी बंधवाई. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर करके देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी.

रक्षाबंधन का त्योहार हर साल भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित होता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं. इस बार भी यह पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर बच्चों से मुलाकात की. बच्चों ने उन्हें राखी बांधी और उनके साथ खुशी के पल साझा किए. प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ यह जुड़ाव हर साल की तरह इस बार भी लोगों का ध्यान खींचने वाला रहा. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.

इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने बच्चों से राखी बंधवाई और उनके साथ समय बिताया. मुख्यमंत्री के इस अंदाज ने भी लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि वे अक्सर बड़े नेताओं को त्योहारों पर आम लोगों और बच्चों से जुड़ते हुए देखना पसंद करते हैं.

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यह भी पढ़ें: भाई के सुखी जीवन के लिए रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या उपाय करें? जानिए

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस त्योहार को खास अंदाज में मनाया. उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने देश की सभी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. उनके इस पोस्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

कुल मिलाकर रक्षाबंधन का यह त्योहार राजनीति से ऊपर उठकर भाई बहन के प्यार और अपनेपन का प्रतीक बनकर सामने आया. बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों तक, हर किसी ने इस दिन को अपने अपने अंदाज में मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

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