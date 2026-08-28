scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोई भी जरूरत पड़े, मैं कहीं भी रहूं...' गरीब बच्ची ने बांधी राखी, फिर कानपुर के DM ने जो किया वो दिल छू लेगा

रक्षाबंधन पर ईशू कानपुर के डीएम को राखी बांधने पहुंची थी. उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है. घर में कोई ऐसा नहीं, जो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके. मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं, फीस महीनों से बाकी थी. ईशू ने डीएम से कहा- सर, मैं पढ़ना चाहती हूं. इसके बाद डीएम ने जो किया, वो सिर्फ मदद नहीं थी, एक बेटी के हौसले को थाम लेना था.

Advertisement
X
छात्रा की स्कूल फीस भरी और साइकिल दिलाई. (Photo: ITG)
छात्रा की स्कूल फीस भरी और साइकिल दिलाई. (Photo: ITG)

रक्षाबंधन पर कानपुर में एक भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई. एक गरीब छात्रा अपनी मां के साथ कानपुर के डीएम को राखी बांधने पहुंची थी. डीएम ने राखी बंधवाई, फिर घर-परिवार के बारे में पूछा. छात्रा के पिता नहीं हैं, मां घरों में बर्तन मांजती हैं. भाई है, लेकिन कोई मदद नहीं करता. इस पर डीएम ने जो किया, वो दिल छू लेने वाला है. उन्होंने स्कूल की छह महीने की फीस भरी, और बच्ची को साइकिल दिलाई. इसी के साथ यह भी कहा कि वे कहीं भी रहें, जब भी जरूरत हो, उन्हें कॉल कर सकती हो.

बच्ची की मां ने कहा कि मेरी बेटी की 6 महीने से फीस नहीं जमा है. घरों में बर्तन धोकर खर्च चलाती हूं. पति की मौत हो चुकी है. राखी के पवित्र बंधन में डीएम जितेंद्र कुमार सिंह को छात्रा में अपनी बेटी याद आ गई. छात्रा कुछ बोल नहीं रही थी, बस इतना ही कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, पर पैसे से मजबूर हूं. इ्स पर डीएम ने तुरंत स्कूल प्रशासन से बात कर उसकी आधी फीस माफ करवाई, और आधी खुद अपने पास से जमा कर दी.

इसके साथ डीएम साहब ने बच्ची से पूछा कि बेटी, तुम स्कूल कैसे जाती हो, छात्रा ने कहा कि मेरा स्कूल दूर है, किराए के पैसे नहीं होते हैं तो पैदल ही जाती हूं. इस पर डीएम ने अपने पास से पैसे देकर बच्ची को स्कूल जाने के लिए साइकिल भी दिलवाई. डीएम ने बच्ची से कहा कि जब भी कोई जरूरत हो, मैं कहीं भी रहूं, मुझसे बात करके अपनी परेशानी बता सकती हो.

सम्बंधित ख़बरें

रक्षाबंधन के मौके पर बनिहाल में युवतियों ने जनावों की कलाई पर राखी बांधी (Photo-ANI)
बनिहाल में कश्मीरी बहनों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी
Raksha Bandhan 2026
आज पूरे दिन पंचक, सुबह का मुहूर्त निकला, दोपहर में कब बांधें राखी?
Rakshabandhan
रक्षाबंधन पर इस दिशा में भाई को बांधें राखी
kangana ranaut raksha bandhan photos
कंगना रनौत ने भाई को बांधी राखी- गले लगाकर दिया आशीर्वाद, Photos
पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार (Photo: ITG)
Gen-Alpha संग PM मोदी-योगी ने मनाया रक्षाबंधन, राहुल ने प्रियंका संग फोटो शेयर कर दी बधाई
Advertisement

kanpur dm jitendra pratap singh raksha bandhan gifts bicycle to needy student pays fees

कानपुर के हंसपुरम की रहने वाली ईशू इंटर की छात्रा है. उसके पिता प्रागीलाल यादव की 9 साल पहले मौत हो गई थी. मां ललिता यादव घरों में बर्तन मांजती हैं. ईशू अपनी मां के साथ कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधने पहुंची थी. डीएम ने राखी बंधवाने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई और घर के बारे में पूछा.

इस पर ललिता देवी ने बताया कि पति की 2017 में मौत हो गई थी. मैं घर में बर्तन मांजती हूं. बेटी इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है. उसकी कई महीने से फीस नहीं जमा है. स्कूल ने 29000 रुपये फीस की स्लिप भेजी है.

यह भी पढ़ें: मां काली और महाकाल... खजराना गणेश को अर्पित की 40 इंच की स्पेशल राखी, 24 साल से निभा रहे परंपरा

इस पर डीएम ने तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की. उसके बाद आधी फीस स्कूल की तरफ से माफ करवाई. वहीं बाकी फीस खुद अपनी जेब से अदा की. बच्ची जब जाने लगी तो उन्होंने पूछा कि स्कूल कितनी दूर है. कैसे जाती हो. इस पर बच्ची ने कहा कि सर इतना पैसा नहीं है कि किराए से जाऊं तो पैदल ही चली जाती हूं. स्कूल दूर है. फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ना है तो चली जाऊंगी. मैं पढ़ना चाहती हूं. उसके हौसले को देखकर डीएम ने तुरंत अपनी जेब से पैसे देकर बच्ची के लिए साइकिल मंगवा दी.

Advertisement

जब बच्ची से बात की तो उसने कहा कि मैंने डीएम साहब के बारे में बहुत सुना था कि कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसकी सहायता करते हैं. मेरे भाई हैं, लेकिन वह मेरी कोई सहायता नहीं करते. मां की सहायता नहीं करते. ऐसे में सोचा कि चलो हमारे डीएम साहब हैं, उनको ही अपना भाई बना लेते हैं.

डीएम साहब भाई के साथ पिता का फर्ज भी निभा देंगे, इसका एहसास नहीं था. अब मैं उनको कुछ बनकर दिखाऊंगी. उन्होंने मुझसे कहा है कि पढ़ लिखकर मेरे जैसा तुम भी बन सकती हो. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बस इतना कहा कि बच्ची जब मेरे हाथ में राखी बांध रही थी, उसकी परेशानी और मासूमियत देखकर मुझे अपने बच्चे नजर आ गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कंगना रनौत संग विवाद भूले बाबा रामदेव, भेजी मिठाई-तोहफे, एक्ट्रेस बोलीं- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार करती हूं |
    MP के 52 लाख बच्चे बिना यूनिफॉर्म के पहुंच रहे स्कूल, 350 करोड़ की योजना टेंडर में अटकी |
    यश की टॉक्‍स‍िक को लेकर क्या रही दर्शकों की राय? देखें मूवी मसाला |
    PM मोदी और CM योगी ने Gen-Alpha के साथ मनाया रक्षाबंधन, राहुल ने प्रियंका संग फोटो शेयर कर दी बधाई |
    एक झील, दो नदी... कैसे चीन-नेपाल बॉर्डर पर फिर बन रहा 'मौत के प्रलय' का खतरा |
    'तेरा कुत्ता टॉमी?' कंगना रनौत ने पुराने राखी एड में पहनी थी रिवीलिंग ड्रेस, कुनिका सदानंद ने कसा तंज |
    Besan Burfi Recipe: घर नहीं बची मिठाई? एक कटोरी बेसन और मुट्ठी भर मेवों से तैयार करें टेस्टी बेसन बर्फी, मेहमान करेंगे तारीफ |
    'सुंदर एंजेल जैसी दिखती हो' कहकर पैंट की जिप खोली, IIM अहमदाबाद कैंपस में MBA छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार |
    नेपाल में फंसे गुजरात‍ियों को कैसे तलाश रहे पर‍िवार, देखें गुजरात आजतक |
    Kal Ka Rashifal 29 August 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन
    Advertisement