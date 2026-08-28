Suji Aloo Tikki Recipe: रक्षाबंधन पर मीठा खा-खाकर भर गया है मन? सूजी-आलू से झटपट बनाएं चटपटी टिक्की

Suji Aloo Tikki Recipe: रक्षाबंधन का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा सा लगता है. राखी बांधने से लेकर मेहमानों के आने तक घर में तरह-तरह की मिठाइयां और मीठे पकवान बने रहते हैं. लेकिन लगातार मीठा खाने के बाद अगर आपका भी कुछ नमकीन और चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आप घर पर झटपट सूजी आलू का क्रिस्पी और चटपटा टिक्की बना सकते हैं. इस टिक्की को बनाने के लिए आपको न तो बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होगी और न ही ज्यादा समय लगेगा.

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इसे आप बेहद आसानी से मिनटों में तैयार कर परिवार के साथ एंजॉय कर सक सकते हैं. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम यह टिक्की खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा कि हर कोई आपसे इसका रेसिपी पूछेगा. तो आइए जानते हैं कि सूजी और आलू से टिक्की कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

3-4 उबले हुए आलू

1 कप सूजी

1-2 हरी मिर्च

1 प्याज

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

2 बड़े चम्मच चावल का आटा

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार तेल

पानी

सूजी और आलू से टिक्की कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक कड़ाही में करीब एक कप पानी डालकर गर्म करें. इसमें थोड़ा नमक और कुछ बूंद तेल डाल दें. पानी में उबाल आने पर इसमें सूजी डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गांठ न पड़े. सूजी को तब तक पकाएं, जब तक यह गाढ़ी होकर आटे जैसी न हो जाए. अब गैस बंद कर दें और सूजी को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और धनिया पत्ती डालें. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, चावल का आटा और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज्यादा गीला न हो. अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां लेकर उन्हें गोल और चपटा टिक्की का आकार दें. एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें टिक्कियां रखें. इन्हें मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. जब टिक्की दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. तैयार गरमा-गरम सूजी आलू टिक्की को आप हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. रक्षाबंधन पर मिठाइयों के बीच यह चटपटा स्नैक मेहमानों को भी काफी पसंद आएगा. अगर आप टिक्की को थोड़ा और हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च या स्वीट कॉर्न भी मिला सकते हैं. इससे टिक्की का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाएंगे.

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