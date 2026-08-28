पत्नी से प्रेम संबंध का शक, पीछे से आया आरोपी और युवक की गर्दन पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद लाइव मर्डर

पुणे जिले के भोर तालुका में प्रेम संबंध के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह वारदात सारोळा गांव की सीमा में सारोळा-वीर रोड पर हुई. आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी और मृतक युवक के बीच प्रेम संबंध होने का शक होने पर उस पर पीछे से हमला कर दिया. आरोपी ने युवक के गले और गर्दन पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

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मृतक युवक की पहचान अमर पवार के तौर पर हुई है. इस मामले में उत्तर प्रदेश निवासी दीपक मनोहर पाल के खिलाफ राजगढ़ पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे आरोपी का अपनी पत्नी और अमर पवार के बीच प्रेम संबंध होने का शक बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 27 अगस्त की रात करीब 9 बजे अमर पवार आरोपी दीपक पाल की पत्नी और उसकी छोटी बच्ची के साथ पैदल जा रहा था. इसी दौरान दीपक पाल कथित तौर पर उनके पीछे से वहां पहुंचा. आरोप है कि पत्नी और अमर के बीच प्रेम संबंध होने के शक को लेकर आरोपी गुस्से में था. इसी शक और गुस्से में उसने अमर पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. देखें वीडियो-

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हमले के दौरान आरोपी ने अमर के गले और गर्दन पर चाकू से लगातार कई वार किए. इस हमले में अमर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. वारदात की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. CCTV फुटेज में आरोपी के बेहद क्रूर तरीके से अमर पर हमला करने की बात सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद अमर के चचेरे भाई अमित जगन्नाथ पवार ने राजगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दीपक मनोहर पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 4(27) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब मामले से जुड़े सबूत और CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है.

फिलहाल राजगढ़ पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी को पत्नी और अमर पवार के बीच कथित प्रेम संबंध का शक क्यों था और इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई. पुलिस हत्या के पीछे प्रेम संबंध, शक और पारिवारिक विवाद की पूरी कड़ी की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.

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तफ्तीश के दौरान इस मामले में नया एंगल सामने आया है. इस हत्याकांड में लव एंगल सबसे अहम वजह के तौर पर सामने आया है. FIR के मुताबिक, 25 वर्षीय अमर पवार आरोपी दीपक पाल की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के साथ 27 अगस्त की रात करीब 9 बजे सारोळा-वीर रोड पर पैदल जा रहा था. इसी दौरान उत्तर प्रदेश निवासी दीपक पाल कथित तौर पर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी और अमर पवार के बीच प्रेम संबंध हैं.

बताया जा रहा है कि सारोळा गांव में महेश धाडवे के घर के गेट के बाहर आरोपी ने अमर पवार पर पीछे से हमला कर दिया. आरोप है कि दीपक पाल ने अमर के गले और गर्दन पर चाकू से कई वार किए. अचानक हुए इस हमले में अमर गंभीर रूप से घायल हो गया. चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पत्नी और अमर पवार के कथित प्रेम संबंध का शक सामने आया है. हालांकि, दोनों के बीच वास्तव में किस तरह का संबंध था और आरोपी को इस बारे में क्या जानकारी मिली थी, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस FIR, CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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