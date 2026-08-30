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गर्लफ्रेंड के शौक और नशे के लिए बने लुटेरे... सवारी बनकर ऑटो में बैठे दो भाई, पहली लूट में ही गिरफ्तार

बरेली में गर्लफ्रेंड के शौक और नशे का खर्च पूरा करने के लिए ऑटो लूटने वाले दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने ₹500 में ऑटो बुक कराकर सुनसान रास्ते पर चालक के सिर में लोहे का बाट मारा और गला गमछे से कस दिया. लूटा ऑटो, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. तीसरा आरोपी फरार है.

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तीसरा आरोपी फरार है.(Photo: Krishan Gopal Raj/ITG)
तीसरा आरोपी फरार है.(Photo: Krishan Gopal Raj/ITG)

उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑटो लूट की एक वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. भोजीपुरा थाना पुलिस ने दो सगे भाइयों विशाल उर्फ छोटू और भारत रत्न को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपने साथी शिवम के साथ मिलकर ऑटो लूटने की योजना बनाई थी. उनका मकसद गर्लफ्रेंड के शौक और नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे जुटाना था.

पुलिस के अनुसार, तीनों ने पहले ऑटो चालकों को सवारी बनकर बैठने और फिर सुनसान रास्ते पर ले जाकर लूटने की योजना बनाई थी. इसी प्लान के तहत 27 अगस्त की रात सिटी स्टेशन से ऑटो चालक सग्गन का ऑटो जादौपुर जाने के लिए 500 रुपये में बुक किया गया.

यह भी पढ़ें: 20 हजार महिलाओं को बांटे जाने थे गिफ्ट्स... बरेली में BJP मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़, एक की मौत और 3 घायल!

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रास्ते में आरोपियों ने सुनसान जगह देखकर ऑटो का रूट बदलवा दिया. इसके बाद पीछे बैठे आरोपियों ने चालक पर हमला कर दिया. आरोप है कि करीब दो किलो वजन के लोहे के बाट से उसके सिर पर वार किया गया और गमछे से गला कस दिया गया. चालक के सड़क पर गिरते ही आरोपी ऑटो लेकर फरार हो गए.

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लूट के बाद दुकान में छिपाया ऑटो

वारदात के बाद आरोपी लूटे गए ऑटो को सेमीखेड़ा में अपनी दुकानों के अंदर छिपाकर रख गए. पुलिस पूछताछ में उन्होंने कथित तौर पर बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद रविवार तड़के ऑटो को ठिकाने लगाने की तैयारी थी. इससे पहले ही पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया.

पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी. इसके बाद सेमीखेड़ा-बरौर रोड पर पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी की गई. इसी दौरान दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया. पूछताछ में दोनों ने ऑटो लूट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की.

आरोपियों के कब्जे से लूटा गया ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया गया. इसके अलावा 315 बोर का तमंचा और तीन कारतूस भी मिले हैं. मामले में शामिल तीसरे आरोपी शिवम की तलाश की जा रही है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

एसपी ने बताया- गर्लफ्रेंड और नशे के खर्च के लिए रची थी साजिश

एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ऑटो लूट की घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से छीना गया ऑटो, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.

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एसपी के मुताबिक, यह दोनों का पहला अपराध था. हालांकि दोनों के खिलाफ पहले से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने बताया कि दोनों नशे के आदी हैं और गर्लफ्रेंड की डिमांड तथा नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल तीसरे साथी शिवम की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों ने मिलकर ऑटो लूट की योजना बनाई थी और पहली ही वारदात के बाद दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए.

चालक ने सुनाई खौफनाक रात की कहानी

पीड़ित ऑटो चालक सग्गन ने बताया कि रात में जंक्शन रोड से दो युवकों ने उसका ऑटो जादौपुर जाने के लिए बुक किया था. रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा कि वे काम करके आए हैं. जब उसने उनसे उतरने के लिए कहा तो दोनों बहाना बनाने लगे और बोले कि उन्होंने किसी को फोन किया है, जो वहां आने वाला है.

चालक के मुताबिक इसके बाद आरोपी उसे कुछ आगे ले गए. फिर पीछे से उसके गले में फंदा डाल दिया गया. उसने बताया कि आरोपियों ने करीब चार बार हमला किया और पीछे से गमछे में गांठ बांध दी. इसके बाद उसके सिर पर वजनदार वस्तु से वार किया और लात मारकर सड़क किनारे फेंक दिया.

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सग्गन ने बताया कि उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में कोई नहीं रुका. कुछ देर बाद चार-पांच लोग वहां पहुंचे और उसकी मदद की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी. फिलहाल चालक का इलाज कराया गया है और पुलिस मामले में फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

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