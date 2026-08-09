scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बंटवारा 1947' के लिए सनी देओल पर बरसा पैसा, प्रीति जिंटा की भी हुई चांदी, किसे मिली कितनी फीस?

राजकुमार संतोषी की आने वाली ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें सनी देओल, प्रीति ज़िंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह लीड भूमिकाओं में हैं.

Advertisement
X
बंटवारा 1947 में किसने ली ज्यादा फीस? (Photo: Screengrab)
बंटवारा 1947 में किसने ली ज्यादा फीस? (Photo: Screengrab)

'बंटवारा 1947' के सिनेमाघरों में आने की तैयारी के बीच इसकी स्टार कास्ट की फीस को लेकर खबरें सामने आई हैं. कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी की बंटवारे पर आधारित इस फिल्म में सनी देओल सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं, जबकि प्रीति जिंटा लीड रोल में वापसी के लिए 10 करोड़ रुपये ले रही हैं.

बता दें कि इस फिल्म का नाम पहले 'लाहौर 1947' था और इसमें सनी और प्रीति के साथ दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी नजर आएंगी. हालांकि शबाना आजमी की फीस को लेकर खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

किसे मिली कितनी फीस?
खबरों के मुताबिक, 'बंटवारा 1947' लगभग 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. सनी देओल को फीस के तौर पर 60 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे वह कास्ट में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं. प्रीति जिंटा, जो एक अहम भूमिका में बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं ने कथित तौर पर बतौर फीस 10 करोड़ रुपये लिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Preity Zinta clarifies claims about ignoring Aamir Khan
प्रीति जिंटा ने किया आमिर को इग्नोर? वायरल हुआ वीडियो
Ramayana 50000 Screen
Film Wrap: रामायण को मिली रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीन, 'बंटवारा 1947' को लेकर क्या बोलीं प्रीति जिंटा?
सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. (Photo: PTI)
आयरमैन से तगड़े पाजी! सनी देओल का बंटवारा 1947 में धांसू एक्शन
Kiara Advani kanika kapur
कनिका को कियारा आडवाणी समझ बैठे लोग, एक्ट्रेस का आया रिएक्शन
preity zinta twins indo American
'आधे इंडियन-आधे अमेरिकन', जुड़वा बच्चों को भारतीय संस्कार दे रहीं प्रीति

वहीं शबाना आजमी की फीस का खुलासा नहीं किया गया है. जबकि अली फजल जो फिल्म का अहम हिस्सा हैं, ने फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपये लिए हैं.

Advertisement

'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' असगर वजाहत के मशहूर उर्दू नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्याई नई' से प्रेरित है. 1947 के बंटवारे के ठीक बाद लाहौर में सेट यह नाटक अलग-अलग समुदायों के दो परिवारों की कहानी के ज़रिए बंटवारे की मानवीय कीमत को दिखाता है.

फिल्म एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जो एक ऐसी हवेली में रहने आता है, जो कभी एक हिंदू परिवार की थी. परिवार की बुजुर्ग हिंदू महिला अपने पुश्तैनी घर को छोड़ने से इनकार कर देती है, जिससे नए रहने वालों के साथ तनाव पैदा होता है. हालांकि, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के साथ उसके रिश्ते धीरे-धीरे बदलते हैं.

सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के अलावा, फिल्म में करण देओल, कनिका कपूर और अभिमन्यु सिंह भी हैं. इस प्रोजेक्ट को आमिर खान प्रोडक्शंस ने सपोर्ट किया है, जिसमें आमिर खान और अपर्णा पुरोहित प्रोड्यूसर हैं. राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित 'बंटवारा 1947' में एआर रहमान का संगीत और जावेद अख्तर के बोल हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, साथ ही इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बॉर्डर पार कर पहुंचे 20 बांग्लादेशी, चाय बगान से किडनैप कर ले गए किसान |
    मॉनसून सत्र के आखिरी चरण में क्या बिना हंगामे चल पाएगी संसद? देखें विशेष |
    सावन सोमवार और सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, 10 अगस्त को ऐसे करें शिव पूजा! |
    कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, 7 महीने बाद आरोपी पार्टनर गिरफ्तार |
    Jharkhand में छात्र और सरकार के बीच बातचीत विफल, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान! |
    ED डायरेक्टर राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश |
    JPSC पर राजी सरकार, JSSC पर चल रहा तकरार... झारखंड में फंस गया पेच |
    How to Keep fresh Mint: घर लाते ही कुछ ही घंटों में सड़ने लगता है पुदीना? इस तरीके से फ्रिज में करें स्टोर, रहेगा ताजा और हरा |
    UP में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, लखनऊ में जमकर बरसेंगे मानसूनी बादल! |
    ट्रंप को चाहिए ईरान युद्ध से एग्जिट, अब न्यूक्लियर डील भी लगाया दांव पर
    Advertisement