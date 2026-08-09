'बंटवारा 1947' के लिए सनी देओल पर बरसा पैसा, प्रीति जिंटा की भी हुई चांदी, किसे मिली कितनी फीस?

'बंटवारा 1947' के सिनेमाघरों में आने की तैयारी के बीच इसकी स्टार कास्ट की फीस को लेकर खबरें सामने आई हैं. कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी की बंटवारे पर आधारित इस फिल्म में सनी देओल सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं, जबकि प्रीति जिंटा लीड रोल में वापसी के लिए 10 करोड़ रुपये ले रही हैं.

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बता दें कि इस फिल्म का नाम पहले 'लाहौर 1947' था और इसमें सनी और प्रीति के साथ दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी नजर आएंगी. हालांकि शबाना आजमी की फीस को लेकर खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

किसे मिली कितनी फीस?

खबरों के मुताबिक, 'बंटवारा 1947' लगभग 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. सनी देओल को फीस के तौर पर 60 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे वह कास्ट में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं. प्रीति जिंटा, जो एक अहम भूमिका में बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं ने कथित तौर पर बतौर फीस 10 करोड़ रुपये लिए हैं.

वहीं शबाना आजमी की फीस का खुलासा नहीं किया गया है. जबकि अली फजल जो फिल्म का अहम हिस्सा हैं, ने फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपये लिए हैं.

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'बंटवारा 1947' के बारे में

'बंटवारा 1947' असगर वजाहत के मशहूर उर्दू नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्याई नई' से प्रेरित है. 1947 के बंटवारे के ठीक बाद लाहौर में सेट यह नाटक अलग-अलग समुदायों के दो परिवारों की कहानी के ज़रिए बंटवारे की मानवीय कीमत को दिखाता है.

फिल्म एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जो एक ऐसी हवेली में रहने आता है, जो कभी एक हिंदू परिवार की थी. परिवार की बुजुर्ग हिंदू महिला अपने पुश्तैनी घर को छोड़ने से इनकार कर देती है, जिससे नए रहने वालों के साथ तनाव पैदा होता है. हालांकि, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के साथ उसके रिश्ते धीरे-धीरे बदलते हैं.

सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के अलावा, फिल्म में करण देओल, कनिका कपूर और अभिमन्यु सिंह भी हैं. इस प्रोजेक्ट को आमिर खान प्रोडक्शंस ने सपोर्ट किया है, जिसमें आमिर खान और अपर्णा पुरोहित प्रोड्यूसर हैं. राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित 'बंटवारा 1947' में एआर रहमान का संगीत और जावेद अख्तर के बोल हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, साथ ही इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी रिलीज होगी.

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