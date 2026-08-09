Surya Grahan 2026: 3 दिन बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, ज्योतिषविद ने इन 5 राशि वालों को किया आगाह

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा. भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र का कहना है कि ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को सावधानी बरतनी होगी. जबकि कुछ जातकों की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि से सूर्य ग्रहण चौथे भाव में लग रहा है. इस वजह से घर-परिवार से जुड़े मामलों में तनाव बढ़ने की आशंका बताई गई है. इस दौरान नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना जरूरी रहेगा. परिवार के रिश्तों को संभालने और घर का माहौल शांत रखने पर ध्यान देना चाहिए. प्रॉपर्टी से जुड़े किसी बड़े फैसले से फिलहाल बचने की सलाह है.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: लाल

आज के उपाय: सावन में प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि से सूर्य ग्रहण तीसरे भाव में लग रहा है. इस दौरान अपने काम करने के तरीके और आस-पास के लोगों के साथ बातचीत पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. किस व्यक्ति के साथ समय बिताया जा रहा है और उसका क्या असर हो रहा है, इस पर विचार करना जरूरी होगा.

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किसी से अचानक धोखा मिलने की आशंका के चलते सतर्क रहने को कहा गया है. प्रोफेशन से जुड़े काम सावधानी से करें और खर्चों को बजट के भीतर रखें. बड़े-बुजुर्गों और बड़े भाई-बहनों के साथ रिश्ते खराब न हों, इसका विशेष ध्यान रखें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: सफेद

आज के उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि से सूर्य ग्रहण दूसरे भाव में लग रहा है. इस दौरान वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह है. कटु भाषा या गुस्से में कही गई बात रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकती है. इसलिए बातचीत में विनम्रता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: हरा

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें.

कर्क राशि

कर्क राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है. इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. सबसे जरूरी है कि मानसिक तनाव को बढ़ने न दें और घर-परिवार में अशांति से बचने की कोशिश करें. प्रोफेशन से जुड़े फैसलों में धैर्य रखना बेहतर रहेगा.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सफेद

आज के उपाय: सावन में प्रतिदिन भगवान शिव को जल में गंगाजल मिलाकर अर्पित करें और गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं.

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सिंह राशि

सिंह राशि से सूर्य ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है. इस दौरान क्रोध से बचना और खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी बताया गया है. रिश्तों में अनावश्यक विवाद न बढ़े, इसका ध्यान रखें. लंबी दूरी की यात्रा से भी बचने की सलाह दी गई है. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें. लोगों से उलझने के बजाय विनम्रता से काम लेना बेहतर रहेगा.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: सुनहरा

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें.

कन्या राशि

कन्या राशि से सूर्य ग्रहण 11वें भाव में लग रहा है. इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते संभालने की सलाह दी गई है. किसी सहयोगी को अपना विरोधी बनाने से बचें और अहंकार से दूर रहें. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाना फायदेमंद हो सकता है. योजना बनाकर प्रोफेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने से तरक्की और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: हरा

आज के उपाय: प्रतिदिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि से सूर्य ग्रहण 10वें भाव में लग रहा है. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में फैसला न लेने की सलाह दी गई है. साथ काम करने वाले लोगों से विवाद से बचें. सरकार से जुड़े कामों में देरी हो सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न बरतें. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

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लकी नंबर: 6

लकी कलर: क्रीम

आज के उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि से सूर्य ग्रहण नौवें भाव में लग रहा है. इस राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव अपेक्षाकृत सकारात्मक बताया गया है. काम पर ध्यान देने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और प्रोफेशन के क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए. बड़े फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: मैरून

आज के उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

धनु राशि

धनु राशि से सूर्य ग्रहण आठवें भाव में लग रहा है. ऐसे में विदेश से जुड़े काम या विदेश यात्रा की योजना फिलहाल रोकने की सलाह दी गई है. ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में खटास न आए, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो जांच कराने और दवाइयां समय पर लेने की सलाह है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: केसरिया

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जल, दूध और शहद से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं.

मकर राशि

मकर राशि से सूर्य ग्रहण सातवें भाव में लग रहा है. इस दौरान जीवनसाथी के साथ मतभेद या झगड़ा न बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा. अगर मेहनत के मुताबिक तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें. खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी रहेगा.

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लकी नंबर: 8

लकी कलर: नीला

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं और शिव आराधना करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि से सूर्य ग्रहण छठे भाव में लग रहा है. इस राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. शत्रुओं से सावधान रहें और किसी भी काम में अचानक नुकसान की संभावना को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहकर काम करें. लोन लेकर बिजनेस में निवेश करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को भी आने वाले 30 दिनों तक लोन या क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े वित्तीय फैसले लेने में सावधानी रखनी चाहिए.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: बैंगनी

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर जल और गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि से सूर्य ग्रहण पांचवें भाव में लग रहा है. इस राशि के जातकों को आने वाले 30 दिनों तक सावधानी से काम करने की सलाह दी गई है. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. शिक्षा से जुड़े लोगों को नौकरी बदलने से फिलहाल बचने की सलाह दी गई है. व्यापार करने वाले लोग बड़ा निवेश करने से बचें. धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य और खान-पान पर भी ध्यान दें.

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लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीला

आज के उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पहले गंगाजल मिले जल से, फिर गाय के कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करें. बेलपत्र और भस्म अर्पित कर भगवान शिव की आरती करें.

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