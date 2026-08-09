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Ravi Kishan Fitness Secret: 57 की उम्र में 25 जैसी एनर्जी! रवि किशन ने खोला अपनी जबरस्त फिटनेस का राज

एक्टर और सांसद रवि किशन 57 साल की उम्र में भी बेहद फिट और एनर्जेटिक हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी फिटनेस का राज शेयर करते हुए बताया कि वह शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं, आम दूध की जगह नारियल का दूध पीते हैं और रोजाना एक्सरसाइज के साथ चीनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं.

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रवि किशन की एक्टिंग कमाल है. (PHOTO: Instagram@jravikishann)
रवि किशन की एक्टिंग कमाल है. (PHOTO: Instagram@jravikishann)

Ravi Kishan Fitness Secret: भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर और राजनेता रवि किशन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. रवि किशन अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, 57 साल की उम्र में भी वह काफी फिट और एनर्जेटिक लगते हैं. रवि किशन की फिटनेस का श्रेय खुद उनको ही जाता है, क्योंकि वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और अपनी डाइट से लेकर एक्सरसाइज का बेहद ध्यान रखते हैं.

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्टर रवि किशन ने अपने फिटनेस रूटीन और खान-पान के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने यह खुलासा किया कि वो शाकाहारी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज उनकी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है. इसके अलावा वो आम दूध नहीं पीते हैं, बल्कि उन्होंने नारियल दूध पीना शुरू कर दिया है. 

रवि किशन की फिटनेस का राज

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रवि किशन ने अपना ध्यान रखने और कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हुए कहा, 'कसरत रोज करे, पॉजिटिव रोज रहे. रोज दौड़ें, हो सके तो खाली अपने शरीर को प्यार करे.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शाकाहारी खाने के बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो शाकाहारी हूं, शुद्ध शाकाहारी. मैं तो कुछ भी नहीं लेता, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, मैंने सब्जियों में ऐसे बहुत सारी चीजें ढूंढ ली हैं, कच्ची सब्जियां.

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इसके अलावा रवि ने बताया कि वो पहले खूब दूध पीते थे, लेकिन अब वो नारियल को पीसकर उसका दूध निकालकर पीते हैं. एक नारियल से उनको एक गिलास दूध मिल जाता है. 

रवि किशन सीख रहें चीनी मार्शल आर्ट

उन्होंने आगे बताया था कि वो इंटरव्यू से पहले ही इंटेंस एक्सरसाइज कर चुके हैं, 200 पुश-अप के साथ उन्होंने ताई ची की प्रैक्टिस भी कर ली थी, आजकल ताई ची सीख रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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उम्र के इस पड़ाव पर भी एक्टर-सांसद रवि किशन अपनी फिटनेस पर बहुत ख्याल रखते हैं और इसका साबूत है कि उन्होंने हाल ही में चीनी मार्शल आर्ट 'ताई ची' सीखना शुरू किया है. जो अपनी धीमी, नियंत्रित गतिविधियों और बैलेंस, लचीलेपन और ध्यान पर केंद्रित होने के लिए जानी जाती है. 

क्या होता है ताई ची?

ताई ची एक प्राचीन चीन की एक फेमस और स्वास्थ्य को बढ़ाने का तरीका है, इसे गति में ध्यान भी कहते हैं. इसमें शरीर की धीमी, सा और गहरी सांसें और मेडिकेशन शामिल होते हैं, जो स्ट्रेस कम करने और शरीर का बैलेंस सुधारने में मदद करते हैं.
 

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