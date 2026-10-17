अयोध्या में रामलला के दर्शन हुए आसान, अब 1800 की जगह रोज बनेंगे 3500 VIP पास

रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए VIP पास की संख्या बढ़ा दी गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिदिन जारी होने वाले VIP पास की संख्या 1800 से बढ़ाकर 3500 कर दी है. यानी अब पहले के मुकाबले लगभग दोगुने VIP पास जारी किए जाएंगे. नई व्यवस्था शनिवार से लागू कर दी गई है. हालांकि, VIP पास जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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ट्रस्ट के इस फैसले को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाली विशिष्ट हस्तियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अहम माना जा रहा है. फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक जगत की प्रमुख हस्तियों तक, बड़ी संख्या में VIP रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं. ऐसे में पास की संख्या बढ़ने से VIP दर्शन की व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव तिवारी ने VIP पास की संख्या बढ़ाए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

पास जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं

अब प्रतिदिन 3500 VIP पास जारी किए जाएंगे. हालांकि, पास जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया पहले की तरह ही बनी रहेगी. ट्रस्ट की ओर से VIP पास जारी करने की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. पहले जहां प्रतिदिन 1800 VIP पास जारी किए जाते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 3500 हो गई है. इस फैसले के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाली विशिष्ट हस्तियों के लिए VIP दर्शन की व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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