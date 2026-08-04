scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक लॉकर में रखे सोने-चांदी के रिकॉर्ड का लिया जायजा, चढ़ावा चोरी जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा कदम

राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बैंक के लॉकर में रखे करोड़ों रुपये मूल्य के सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का निरीक्षण किया. उन्होंने लॉकर की पूरी इन्वेंट्री तैयार की और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की।.

Advertisement
X
राम मंदिर के अंतरिम ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव ने बैंक लॉकर का किया निरीक्षण. (File photo: ITG)
राम मंदिर के अंतरिम ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव ने बैंक लॉकर का किया निरीक्षण. (File photo: ITG)

राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की जांच के बीच मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने अयोध्या स्थित बैंक के लॉकर में रखे करोड़ों के सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं तथा उनसे जुड़े रिकॉर्ड का जायजा लिया.

मंदिर सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन सोमवार शाम को अयोध्या स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे, जहां वह देर रात तक रुक. इस दौरान उन्होंने बैंक के लॉकर में रखे करोड़ों रुपये मूल्य के सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं तथा संबंधित रिकॉर्ड का जांच की.

'3 दिन तक खंगाले गए रिकॉर्ड'

इस दौरान उन्होंने लॉकर में रखी कीमती धातुओं की इन्वेंट्री तैयार की गई और उनकी तस्वीरें ली गईं. सूत्रों के मुताबिक, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पिछले तीन दिनों तक ट्रस्ट के खाता बहियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच की. इसके बाद ही बैंक पहुंचकर लॉकर में रखे सोने-चांदी और कीमती सामानों की अंतिम इन्वेंट्री सूची तैयार की गई.

कृष्ण मोहन ने अपने बैंक दौरे के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. वहीं, राम मंदिर में व्यवस्थाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'कृपया आप सभी आएं, दर्शन करें और खुद देखें. अगर कोई कमी है तो हमें बताएं.'

सूत्रों ने ये भी बताया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मंगलवार को अपना काम फिर से शुरू करने की उम्मीद है. इसी बीच ये समीक्षा की गई है.

Advertisement

जून में दर्ज हुई थी FIR

आपको बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला जून के पहले हफ्ते में सामने आया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया और आरोपों की जांच के लिए शुरू में उसे 15 दिन का वक्त दिया.

23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद 25 जून को एफआईआर दर्ज कर अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

ayodhya champat rai
कैमरे को हाथ लगाकर किया साइड... इस्तीफे के बाद पहली बार दिखे चंपत राय
Ram Mandir
राम मंदिर में बदली दर्शन की व्यवस्था, जानें नए नियम
SP protest at the UP Assembly complex (Photo: Screengrab)
यूपी विधानसभा में तीसरे दिन भी सपा का हंगामा, शिवपाल ने मांगा जवाब
ayodhya ram darbar darshan
Ayodhya में रामलला और राम दरबार के दर्शन हुए आसान
ayodhya ram darbar
अयोध्या के राम दरबार में खत्म हुआ VIP पास सिस्टम
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Bolero के इंजन में बना रखा था शराब का गुप्त ठिकाना, बगहा में 581.82 लीटर शराब-बीयर जब्त |
    फैक्ट चेक: नेपाल में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के नहीं, ये वीडियो बांग्लादेश के हैं  |
    Lock Upp 2 Winner: जनता की फेवरेट श्रेया कालरा ने जीती लॉक अप 2 की ट्रॉफी, शिवांगी जोशी को 7 वोटों से हराया, मिली 1 करोड़ की प्राइज मनी |
    कानपुर-लखनऊ एक्प्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक NHAI ने किया सस्पेंड |
    कश्मीर में लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज, श्रीनगर में लगे वांटेड पोस्टर, 15 लाख के इनाम का ऐलान |
    Mumbai Style Pav Bhaji Recipe: बारिश में पाव भाजी खाने का है मन? घर पर बनाएं बिल्कुल मुंबई स्टाइल, स्वाद और रंग के लिए डालें ये 1 सीक्रेट पेस्ट |
    Thali Cost Surge: 16 में से 15 खाने के सामान हुए महंगे, आपको पता चला? एक-एक की लिस्ट |
    चीन ने पहली बार दिखाए कई लॉन्चर, आवाज़ से 5 गुना तेज़ DF-17 मिसाइल |
    कैमरे को हाथ लगाकर कर दिया साइड... इस्तीफे के बाद अयोध्या में पहली बार दिखे चंपत राय, बंद कमरे में संतों से मुलाकात |
    संसद में सरकार-विपक्ष की लड़ाई से आई बाधा कैसे दूर होगी? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल
    Advertisement