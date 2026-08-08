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LIVE: छोटे भाई अबान के जनाजे में पहुंचे अतीक के दोनों बेटे, प्रयागराज में पुलिस की कड़ी सुरक्षा

अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर पैरोल पर प्रयागराज पहुंचे हैं. दोनों पुलिस सुरक्षा के बीच अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे.

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भारी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान पहुंचे अतीक अहमद के दोनों बेटे.(Photo: ITG)
भारी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान पहुंचे अतीक अहमद के दोनों बेटे.(Photo: ITG)

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर प्रयागराज पहुंच गए हैं. पैरोल मिलने के बाद दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

अतीक अहमद के बेटों अली और उमर को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान परिसर में उतारा गया है, जहां वे सुपुर्द-ए-खाक की प्रक्रिया में शामिल होने के साथ ही अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे.

-- प्रयागराज में अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं. दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों से कब्रिस्तान के अंदर ले जाया गया, जहां छोटे भाई अबान के जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक की प्रक्रिया चल रही है.

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लखनऊ जेल में बंद उमर को पैरोल मिलने के बाद प्रयागराज लाया गया. शनिवार को वह पुलिस सुरक्षा के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचा. यहां उसके छोटे भाई अबान के जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक की रस्म अदा की जा रही है. पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

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बता दें कि अबान अहमद की मौत झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में हुई थी. वह अपने साथियों के साथ कार से जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

हादसे के बाद अबान का शव प्रयागराज लाया गया. परिवार ने कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक की तैयारी की. इसी बीच उमर को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मिली. इसके बाद उसे पुलिस निगरानी में प्रयागराज लाया गया.

अबान की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है. बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित और स्थानीय लोग अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे हैं. इसी बीच पुलिस सुरक्षा के बीच उमर भी अपने भाई को आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंचा. पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल, उमर के कब्रिस्तान पहुंचने के साथ अबान के जनाजे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. 

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