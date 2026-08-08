भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू कर दी है. टीम इंडिया और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके रमनदीप सिंह ने टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान के साथ शादी रचाई . दोनों ने गुरुद्वारे में पंजाबी-सिख रीति-रिवाजों और पारंपरिक रस्मों के बीच एक-दूसरे का हाथ थामा. खास बात यह है कि चार्ली चौहान रमनदीप सिंह से 7 साल बड़ी हैं.

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रमनदीप और चार्ली ने अपने रिश्ते को अब तक काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर रखा था. दोनों की डेटिंग या रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई. ऐसे में उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फैंस को यह खबर किसी सरप्राइज से कम नहीं लगी.

गुरुद्वारे में हुई शादी, लाल लहंगे में दिखीं चार्ली

शादी की सामने आई तस्वीरों और वीडियो में रमनदीप सिंह और चार्ली चौहान पारंपरिक अंदाज में नजर आए. चार्ली ने लाल और सुनहरे रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था. उन्होंने सोने का हार, मांग टीका, चूड़ा, कलीरे और दूसरे पारंपरिक आभूषण पहन रखे थे.

वहीं रमनदीप सिंह शेरवानी और लाल पगड़ी में नजर आए. दोनों ने गुरुद्वारे में पंजाबी-सिख रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी की. यह समारोह परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में निजी तरीके से आयोजित किया गया.

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शादी के बाद सामने आए एक इंस्टाग्राम वीडियो में रमनदीप और चार्ली को डांस करते हुए भी देखा गया. दोनों अपने खास दिन को जमकर एन्जॉय करते नजर आए. एक अन्य क्लिप में चार्ली की हल्दी सेरेमनी की झलक भी देखने को मिली.

टीवी एक्ट्रेस माही विज ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रमनदीप और चार्ली की शादी की तस्वीर शेयर कर दोनों को बधाई दी. इसके अलावा कई दूसरे सेलेब्स ने भी इस नए शादीशुदा कपल को शुभकामनाएं दीं.

भारत के लिए पहली गेंद पर लगाया था छक्का

रमनदीप सिंह क्रिकेट के मैदान पर भी एक खास रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अपने डेब्यू मैच में रमनदीप ने पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था. मनदीप ने भारत के लिए अब तक 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 15 रन हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया है.

आईपीएल की बात करें तो 29 साल के रमनदीप सिंह 39 मुकाबले खेल चुके हैं. उनके नाम आईपीएल में 299 रन और 7 विकेट दर्ज हैं. वह कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी जुड़े रहे हैं.

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Say hello 👋 to the Debutant 😎



A special moment for Ramandeep Singh as he receives his #TeamIndia Cap 🧢 from @hardikpandya7 👏👏



Live - https://t.co/JBwOUCgZx8#SAvIND pic.twitter.com/dZD9uasHzm — BCCI (@BCCI) November 13, 2024

कौन हैं चार्ली चौहान?

रमनदीप सिंह की पत्नी चार्ली चौहान टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने सबसे पहले एमटीवी रोडीज सीजन 7 से दर्शकों का ध्यान खींचा था. इसके बाद वह कई टीवी और यूथ-केंद्रित शोज का हिस्सा बनीं.

हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान लोकप्रिय टीवी शो 'कैसी ये यारियां' से मिली. साल 2014 में शुरू हुए इस यूथ ड्रामा में उन्होंने मुक्ति वर्धन का किरदार निभाया था. शो की लोकप्रियता ने चार्ली को घर-घर में पहचान दिलाई.

चार्ली चौहान डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 5' में भी नजर आई थीं, जहां उन्होंने कुंवर अमर के साथ हिस्सा लिया था. इसके अलावा वह 'एमटीवी वेब्ड' और 'ये है आशिकी 4' जैसे शोज में भी काम कर चुकी हैं.

Ramandeep Singh got married to his childhood friend. Looking like a made for each other couple. pic.twitter.com/sozP3pqwKo — MARCUS (@MARCUS907935) August 8, 2026

चार्ली की निजी जिंदगी भी पहले सुर्खियों में रही है. एक्टर और डांसर कुंवर अमर के साथ उनके रिश्ते की एक समय काफी चर्चा हुई थी. अब चार्ली ने क्रिकेटर रमनदीप सिंह के साथ शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है.

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