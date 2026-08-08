सरकारी परीक्षा के रिजल्ट से वायरल हुआ नाम, लेकिन पढ़ाई में भी हैं आगे  

नाम में क्या रखा है? अक्सर आपने इस कहावत को सुना होगा लेकिन हाल में यह कहावत सही साबित हो गई है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही एक उम्मीदवार का नाम तेजी से लोगों का ध्यान खींचने लगा. मेरिट लिस्ट में जैसे ही लोगों ने न्यूज कुमार प्रधान नाम पढ़ा, हर कोई हैरान रह गया. लोग दोबारा इसे चेक करके देखने लगे कि कहीं ये कोई गलती तो नहीं है. लेकिन वह कोई गलती नहीं बल्कि एक उम्मीदवार का नाम था. अब ये अनोखा नाम सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगा. हालांकि, इस दौरान कई लोगों ने इस फर्जी भी बताया तो कई लोगों ने इस TRP से जोड़ दिया. लेकिन न्यूज कुमार ने सभी दस्तावेजों के साथ इस बात का प्रमाण दिया कि उनका नाम न्यूज कुमार ही है. खास बात ये है कि उनका नाम तो वायरल हुआ ही लेकिन इसके साथ ही लोग उनकी सफलता की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

और पढ़ें

यही है मेरा नाम

इस पूरे विवाद पर न्यूज कुमार ने कहा कि उनका पूरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है. उन्होंने आगे बताया कि वह पिछले दो साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने 10वींस 12वीं के प्रमाणपत्र और आधार कार्ड का प्रमाण दिया. न्यूज कुमार ने आगे बताया कि पहले भी जब उन्होंने CG Vyapam और CGPSC की परीक्षा देते थे तब भी पेपर में अच्छे रैंक आने पर उनका नाम चर्चा में आया था.

क्या है नाम की कहानी?

कई बार लोगों को ऐसा लगता होगा कि यह नाम मजाक में रख दिया गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है. न्यूज कुमार के परिवार उनका कुछ अलग नाम रखना चाहते थे. जब उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण होने की वजह से "न" अक्षर को लेकर पंडित ने न्यूज नाम रख दिया और बचपन का ये नाम अभी तक चल रहा है पता नहीं था कि इसको लेकर ऐसा विवाद उसके साथ जुड़ जाएगा.

Advertisement

केवल नाम से नहीं हैं चर्चा में

बता दें कि प्रधान केवल अपनी नाम की वजह से चर्चा में नहीं हैं बल्कि अपनी पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत अच्छे रहे हैं. अपनी मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से उन्होंने CGPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की.

---- समाप्त ----