scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डॉक्टरों से मारपीट मामले में जेल से बाहर आया शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे, छुट्टी के दिन विशेष रिहाई पर उठे सवाल

डोंबिवली के शास्त्री नगर म्युनिसिपल अस्पताल में डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने शर्त रखी है कि चार्जशीट दाखिल होने तक म्हात्रे और अन्य आरोपी महाराष्ट्र से बाहर रहेंगे.

Advertisement
X
डॉक्टरों से मारपीट करते हुए शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे. ( Photo- ITGD Screengrab)
डॉक्टरों से मारपीट करते हुए शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे. ( Photo- ITGD Screengrab)

महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली के शास्त्री नगर म्युनिसिपल अस्पताल में पिछले महीने की शुरुआत में डॉक्टरों से कथित मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र से बाहर रहना होगा.

 जमानत मिलने के बाद रमेश म्हात्रे को कल्याण की आधारवाड़ी जेल से रिहा कर दिया गया. म्हात्रे ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वह जल्द वापस आएंगे. म्हात्रे और मामले में शामिल अन्य आरोपी गोवा के अंजुना में रहेंगे.

घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया था. डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की थी. वीडियो में म्हात्रे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Abhijeet Dipke
CID के फोन में Hit Spray व्हाट्सएप ग्रुप? पुलिसवाले से क्यों भिड़े दिपके
जीशान सिद्दीकी की बहन को जान से मारने की धमकी, अनजान शख्स ने भेजा ऑडियो
बर्थडे पार्टी में सड़क पर फायरिंग, पुलिस का बड़ा एक्शन
Birthday par fairing
बर्थडे पार्टी में एयरगन फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही 10 लोग हिरासत में
रेप के आरोपी ने लॉकअप में की फरमाइशें, पिज्जा और अगरबत्ती मांगी

क्या था पूरा मामला

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, एक महिला ने सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था. जांच में पता चला था कि बच्चे की गर्दन में नाल दो बार लिपटी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत विशेष इलाज की जरूरत थी. हालांकि, अस्पताल का नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनि पहले से भरा हुआ था. ऐसे में डॉक्टरों ने परिवार को बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे से संपर्क किया था. उस समय डॉक्टर दूसरे मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, इसलिए उनका फोन नहीं उठा सके. आरोप था कि इससे नाराज होकर म्हात्रे अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे. वहां डॉक्टरों से बहस के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बारिश में भूलकर भी न खाएं ये 5 सब्जियां, बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा! जानें क्या खाएं? |
    मौलाना साजिद रशीदी का कांवड़ियों पर विवादित बयान, BJP ने किया पलटवार, देखें |
    सरकारी परीक्षा के रिजल्ट से वायरल हुआ नाम, लेकिन पढ़ाई में भी हैं आगे   |
    2 बच्चों का पिता बनने के बाद पत्नी से तलाक ले रहा मशहूर सिंगर? इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो |
    डॉक्टरों से मारपीट मामले में जेल से बाहर आया शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे, छुट्टी के दिन विशेष रिहाई पर उठे सवाल |
    EPFO Rules Change: PF में 8 बड़े बदलाव... अब क्‍लेम, विड्रॉल और नॉमिनी के बदल गए ये नियम |
    ईरान ने जारी की अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें, देखें |
    LIVE: छोटे भाई अबान के जनाजे में पहुंचे अतीक के दोनों बेटे, प्रयागराज में पुलिस की कड़ी सुरक्षा |
    हाथ-पैरों की चमड़ी गलकर पड़ी सफेद, लोग फेंकते हैं बिस्कुट-चूड़ा... 5 साल से तालाब में जिंदगी बिताने को मजबूर 16 साल के इकबाल की दर्दनाक कहानी |
    हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली में उमड़ा जनसैलाब, खड़गे का BJP और संघ पर हमला, बोले- उत्तराखंड से बीजेपी को विदा करने का वक्त आ गया
    Advertisement