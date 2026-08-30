अंकित बालियान मर्डर केस में 2 शूटरों की पहचान, गोगी गैंग से कनेक्शन का शक

शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों में से दो की पहचान होने की बात सामने आई है. दोनों शूटरों के नाम आर्यन और सत्यम निवासी हरियाणा बताए जा रहे हैं. जांच एजेंसियां अब दोनों की तलाश में जुटी हैं.

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दोनों आरोपियों का कनेक्शन गोगी गैंग से बताया जा रहा है. हालांकि, इस दावे की पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. अगस्त की शाम शामली कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई थी, जब हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जिम से बाहर निकलते समय ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश शुरू की.

अब जांच आगे बढ़ने के साथ दो संदिग्ध शूटरों की पहचान सामने आने की बात कही जा रही है. आर्यन और सत्यम नाम के इन दोनों युवकों की तलाश में यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और शामली पुलिस की टीमें सक्रिय बताई जा रही हैं. चर्चा है कि जांच एजेंसियां हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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किसके इशारे पर हुई हत्या

अंकित बालियान की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली 2 पोस्ट भी सामने आई थी. उस पोस्ट में अंकित को गैंग के विरोधियों के संपर्क में होने और गैंग से जुड़ी घटना पर गाना बनाने जैसे आरोप लगाए गए थे. हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच की जा रही है. अब शूटरों की पहचान सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकित की हत्या की पूरी साजिश किसने रची, शूटरों को किसने हथियार और लॉजिस्टिक मदद उपलब्ध कराई और वारदात की सुपारी किसने दी?

अरबपति कारोबारी के बेटे का दावा भी जांच के घेरे में

इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पहचाने गए शूटर्स में से एक हरियाणा के एक अरबपति कारोबारी का बेटा बताया जा रहा है. हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है. लिहाजा पुलिस जांच पूरी होने तक इस दावे को केवल जांच में सामने आई जानकारी और सूत्रों की सूचना के तौर पर ही देखा जा रहा है.

अंकित बालियान हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एसटीएफ की टीमें आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही हैं. जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और वारदात से पहले तथा बाद में आरोपियों की गतिविधियों को खंगाल रही हैं. अब पुलिस की कोशिश है कि आर्यन और सत्यम को जल्द गिरफ्तार कर पूरे हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश किया जाए.

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अंकित बालियान हत्याकांड में दो संदिग्ध शूटरों की पहचान सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है. आर्यन और सत्यम की तलाश में यूपी और हरियाणा की पुलिस एवं एसटीएफ की टीमें जुटी हैं. अब गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगा कि अंकित की हत्या के पीछे पूरी साजिश क्या थी और इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

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