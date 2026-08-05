तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में मिला लावारिस ट्रॉली बैग, मानव अवशेष मिलने से मची सनसनी

उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से मानव अवशेष मिलने के बाद सनसनी फैल गई. चेन्नई से नई दिल्ली जा रही ट्रेन में एक लावारिस लाल रंग का ट्रॉली बैग रखा था. बैग से कुछ द्रव्य बाहर निकलने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं. तलाशी में उसके भीतर सड़े हुए अवशेष बरामद हुए.

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जानकारी के मुताबिक, ट्रेन के आगरा कैंट पहुंचने से पहले रेलवे की 139 हेल्पलाइन पर जनरल कोच में संदिग्ध ट्रॉली बैग पड़े होने की जानकारी दी गई थी. ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी. जवानों ने बैग को नीचे उतारा और उसकी जांच की. भीतर मानव शरीर के सड़े हुए अवशेष दिखाई दिए.

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बैग से बरामद अवशेष काफी काले पड़ चुके थे. शुरुआती तौर पर इन्हें मानव अवशेष माना जा रहा है. पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. जीआरपी अब शव की शिनाख्त कराने में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बैग ट्रेन में किसने रखा था.

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चेन्नई से जुड़ा मिला अहम सुराग

जीआरपी के सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लाल रंग का एक ट्रॉली बैग रखा है, जिसमें से कुछ बाहर निकल रहा है. जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई की. बैग को ट्रेन से उतारकर देखा गया तो उसमें कुछ सड़े हुए अवशेष मिले, जो प्रथम दृष्टया मानव शरीर के प्रतीत हो रहे हैं.

राजेश दीक्षित के अनुसार, अवशेषों का रंग काला पड़ चुका था. उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तलाशी के दौरान ट्रॉली बैग से एक पॉलिथीन भी मिली, जिस पर चेन्नई लिखा हुआ था. इस बरामदगी के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बैग को चेन्नई से ही ट्रेन में रखा गया था या बाद में किसी स्टेशन से उसमें रखा गया.

प्रारंभिक आशंका है कि किसी व्यक्ति की हत्या या मौत के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अवशेषों को ट्रॉली बैग में रखकर ट्रेन में छोड़ा गया हो सकता है. हालांकि, पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है. जांच अधिकारी मामले से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं.

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CCTV और यात्रा रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

जीआरपी अब तमिलनाडु एक्सप्रेस के यात्रा रिकॉर्ड, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद ले रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि ट्रॉली बैग ट्रेन में किस व्यक्ति ने रखा था और उसे किस स्टेशन से कोच में चढ़ाया गया. इसके अलावा घटना को अंजाम देने की संभावित जगह का भी पता लगाया जा रहा है.

पुलिस मृतक की पहचान के लिए भी प्रयास कर रही है. आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाने के साथ अन्य माध्यमों से शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अवशेषों से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है.

फिलहाल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मिले मानव अवशेषों के मामले में जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक कौन था, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को ट्रॉली बैग में रखकर ट्रेन तक कौन लेकर पहुंचा. चेन्नई लिखी पॉलिथीन और CCTV फुटेज इस जांच में अहम सुराग साबित हो सकते हैं.

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