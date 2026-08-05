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'बंटवारा 1947' के पोस्टर में कनिका को कियारा आडवाणी समझ बैठे लोग, एक्ट्रेस का आया रिएक्शन

'बंटवारा 1947' की एक्ट्रेस कनिका कपूर ने कियारा आडवाणी के साथ अपनी तुलना पर रिएक्शन दिया है. लोगों ने उन्हें कियारा समझ लिया था और सवाल उठाया था कि क्या पोस्टर AI से बनाया गया है.

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बंटवारा 1947 में कियारा आडवाणी? (Photo: ITG)
बंटवारा 1947 में कियारा आडवाणी? (Photo: ITG)

राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' के पहले पोस्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया. कई लोगों को लगा कि पोस्टर में दिख रही एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं, जबकि कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं इस तस्वीर को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, क्योंकि वे दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे थे.

पोस्टर में दिख रही असल में एक्ट्रेस कनिका कपूर थीं. इन तुलनाओं के वायरल होने के कुछ दिनों बाद, उन्होंने आखिरकार इस पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें कियारा आडवाणी समझने की बात की आदत हो गई है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है.

कियारा आडवाणी समझ लिया
'बंटवारा 1947' का पोस्टर जारी होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग पूछ रहे थे कि क्या कियारा आडवाणी इस फिल्म से जुड़ी हैं. कई यूज़र्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कनिका की कियारा से मिलती-जुलती शक्ल की वजह से पोस्टर को AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है या उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग की गई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए कनिका ने कहा कि अब उन्हें ऐसी तुलनाओं से हैरानी नहीं होती.एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं लोगों पर छोड़ती हूं कि वे तय करें कि मैं उन्हें कियारा जैसी लगती हूं या नहीं. मुझे मिले-जुले कमेंट्स मिल रहे हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि पोस्टर में मैं उनकी तरह दिखती हूं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मैं वैसी नहीं दिखती. मेरी तुलना पहले भी कियारा से की जा चुकी है. इसलिए, अब मुझे इसकी आदत हो गई है. पहले मैं साफ करती थी कि वह मैं हूं या कियारा, लेकिन अब मैं इसे हंसी में टाल देती हूं. मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे वह बहुत खूबसूरत लगती हैं. इसलिए, मुझे इस तुलना से कोई परेशानी नहीं है.'

कनिका ने यह भी बताया कि 'बंटवारा 1947' के सेट पर उनकी शक्ल के कियारा से मिलने की बात कभी चर्चा का विषय नहीं बनी. 'मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की और न ही किसी ने मुझसे इस बारे में बात की. मैं बस पोस्टर पर होने से खुश हूं.'

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'बंटवारा 1947' के बारे में
राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस  में बनी 'बंटवारा 1947' में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और कनिका कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह पीरियड ड्रामा 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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