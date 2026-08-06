11 करोड़ की लॉटरी का टिकट कूड़े में फेंका, सफाई कर्मचारियों ने 6 टन कचरे में ढूंढ़कर लौटाया

कई बार इंसान की एक छोटी-सी गलती उसे करोड़ों रुपये का नुकसान करा सकती है. लेकिन इटली में रहने वाली एक महिला के साथ जो हुआ, उसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. महिला ने करीब 11 करोड़ रुपये (10 लाख यूरो) की इनामी लॉटरी जीत ली थी, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं चला. उसने टिकट को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया. इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने जो किया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है.



मशीन ने दिया गलत संदेश

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने एक लॉटरी टिकट खरीदा था. कुछ समय बाद वह टिकट को जांचने के लिए एक सेल्फ-सर्विस मशीन के पास पहुंची. लेकिन मशीन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्क्रीन पर ऐसा मैसेज आया, जिससे महिला को लगा कि उसके टिकट पर कोई इनाम नहीं निकला है. महिला ने बिना दोबारा जांच किए टिकट को बेकार समझा और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया. उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी टिकट पर करोड़ों रुपये का इनाम निकला है.

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परिवार ने बताया तो उड़ गए होश

कुछ देर बाद महिला ने यह बात अपने परिवार को बताई. परिवार के एक सदस्य को शक हुआ कि शायद टिकट की सही तरीके से जांच नहीं हुई है. जब दोबारा जानकारी ली गई, तब पता चला कि टिकट असल में विजेता टिकट था और उस पर 10 लाख यूरो, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 11 करोड़ रुपये का इनाम निकला है. यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई. वह तुरंत उसी दुकान पर पहुंची, लेकिन तब तक कूड़ा उठाया जा चुका था.

कूड़ा उठ चुका था, फिर शुरू हुआ बड़ा अभियान

दुकान से पता चला कि कूड़ा नगर निगम की गाड़ी ले जा चुकी है. इसके बाद स्थानीय कचरा प्रबंधन कंपनी SANB के अधिकारियों को पूरी घटना बताई गई. कंपनी के डायरेक्टर और उनकी टीम ने महिला की मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि कूड़ा किस ट्रक में गया है और वह ट्रक इस समय कहां मौजूद है. इसके बाद उस ट्रक को आगे की प्रक्रिया से रोक दिया गया ताकि टिकट को ढूंढ़ा जा सके.

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6 टन कचरे में खोजा गया टिकट

इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने बेहद मुश्किल काम शुरू किया. उन्हें करीब 6 टन से ज्यादा कचरे के बीच उस छोटे से लॉटरी टिकट को ढूंढ़ना था. कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार कर्मचारियों को वह टिकट मिल गया. सबसे बड़ी बात यह रही कि टिकट फटा नहीं था और अच्छी हालत में था. इस तरह महिला के करोड़ों रुपये बच गए.

टिकट मिलते ही रो पड़ी महिला

जब अधिकारियों ने महिला को बताया कि उसका टिकट मिल गया है, तो वह खुशी से भावुक हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, महिला की आंखों में आंसू आ गए. उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कूड़े में फेंका गया टिकट दोबारा मिल जाएगा. सफाई कर्मचारियों और कचरा प्रबंधन टीम की ईमानदारी और मेहनत की लोग खूब सराहना कर रहे हैं. अगर वे चाहें तो इस मामले को नजरअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ टिकट खोजने का फैसला किया.

अधिकारियों ने भी जताई खुशी

कचरा प्रबंधन कंपनी के निदेशक ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में कचरे के बीच एक छोटा-सा टिकट मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि उन्होंने उस लकी टिकट को हाथ लगाया था और बाद में उन्होंने खुद भी एक स्क्रैच कार्ड खरीदा, जिसमें उन्हें 50 यूरो का इनाम मिल गया.

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यह घटना बताती है कि किसी भी लॉटरी टिकट या महत्वपूर्ण दस्तावेज को फेंकने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर कर लेनी चाहिए. अगर किसी मशीन में टिकट चेक किया गया है और परिणाम पर शक हो, तो दोबारा किसी अधिकृत केंद्र से उसकी पुष्टि कर लेना बेहतर होता है. इटली की इस महिला की किस्मत अच्छी थी कि ईमानदार सफाई कर्मचारियों की मेहनत से उसे अपने करीब 11 करोड़ रुपये वापस मिल गए.

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