'कांवड़ रूट से बचें, बिना जरूरत बाहर न निकलें...', दारुल उलूम देवबंद की छात्रों को सलाह

सहारनपुर स्थित इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान अपने छात्रों के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी की है. संस्थान ने छात्रों से एहतियात बरतते हुए कांवड़ यात्रा के मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना जरूरत जाने से बचने को कहा है.

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बुधवार शाम जारी लिखित आदेश में हॉस्टल प्रभारी मौलाना अशरफ अब्बास ने कहा कि यह एडवाइजरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वार्षिक कांवड़ यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है. एडवाइजरी में छात्रों को खास तौर से कांवड़ मार्गों और जीटी रोड पर गैरजरूरी आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है. अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े, तो केवल जरूरत होने पर ही निकलने को कहा गया है.

संस्थान ने यह भी निर्देश दिया है कि जरूरी यात्रा करने वाले छात्र सिर्फ रिजर्व रेलवे कोच में ही सफर करें और अपने साथ दारुल उलूम की ओर से जारी पहचान पत्र (आईडी कार्ड) हमेशा रखें. इसके अलावा, निर्देश में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद बिना संस्थान का पहचान पत्र दिखाए किसी भी छात्र को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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दारुल उलूम देवबंद ने स्पष्ट किया कि ये सभी एहतियाती कदम छात्रों की सुरक्षा तय करने और कांवड़ यात्रा के दौरान उनकी आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं.

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