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पांच मिनट तक हवा में गोते खाती रही एअर इंडिया की फ्लाइट, क्रू मेंबर्स की रीढ़ में आई चोट, एअर टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को तेज टर्बुलेंस के कारण विमान लगभग 300 फीट नीचे गिर गया, जिससे 13 यात्री और 4 केबिन क्रू घायल हो गए.

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एअर इंडिया टर्बुलेंस में चार क्रू मेंबर समेत 17 यात्री घायल हुए हैं (फोटो- स्क्रीनग्रैब)
एअर इंडिया टर्बुलेंस में चार क्रू मेंबर समेत 17 यात्री घायल हुए हैं (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को आए भीषण टर्बुलेंस को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने नई जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि विमान करीब चार से पांच मिनट तक तेज टर्बुलेंस की चपेट में रहा.

इस दौरान विमान लगभग 300 फीट नीचे आ गया, जिससे कई यात्रियों और केबिन क्रू को चोटें आईं. हालांकि, प्लेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और सुबह 11:07 बजे सुरक्षित रूप से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया.

दिल्ली में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री राममोहन नायडू ने केबिन क्रू के साहस की सराहना करते हुए कहा कि हादसे में घायल होने के बावजूद उन्होंने अगले एक घंटे तक यात्रियों की पूरी मदद की.

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उन्होंने कहा, 'विमान को इसके बाद भी करीब एक घंटे तक उड़ान भरनी थी और इस दौरान भी क्रू के सदस्यों ने यात्रियों की हर संभव सहायता की. यह बेहद बहादुरी का काम था और मैं उनके साहस को सलाम करता हूं.'

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Ram Mohan Naidu

मंत्री ने बताया कि घायल क्रू सदस्यों में कुछ को रीढ़ की हड्डी, कमर के निचले हिस्से (टेलबोन) और गर्दन में चोटें आई हैं. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.

एयर इंडिया के अनुसार, इस घटना के बाद कुल 13 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया था. बुधवार शाम तक सभी 13 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि चारों क्रू सदस्य अब भी उपचाराधीन हैं और चिकित्सकीय निगरानी में हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने जांच शुरू कर दी है. विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) को सुरक्षित कर लिया गया है, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी.

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पायलट ने रिपोर्ट में क्या बताया?

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पायलट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अचानक ऊंचाई कम होने के कारण एक केबिन क्रू सदस्य गंभीर रूप से घायल हुआ, एक अन्य को भी चोट आई, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें लगीं. अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया का एयरबस A320neo विमान (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-EXO) फुकेत से दिल्ली की उड़ान के दौरान लगभग 300 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया.

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एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि ऊंचाई पर उड़ान के दौरान विमान तेजी से नीचे आने लगा था, लेकिन इसके बाद प्लेन के सिस्टम सामान्य रूप से काम करते रहे और विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया. घटना के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा और डीजीसीए के महानिदेशक वीर विक्रम यादव ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. वहीं जांच पूरी होने तक विमान को हैंगर में रखा गया है.

एयर इंडिया ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और विमान निर्माता कंपनी को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.

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