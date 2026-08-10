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'रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा क्यों कर रही थी?' PM मोदी ने बॉक्सर लवलीना से पूछा सवाल, भारत के नक्शे से जुड़ा था मामला

लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग रिंग से कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल लेकर लौटीं, लेकिन ग्लासगो में उनके एक खास कदम ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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लवलीना बोरगोहेन ने पीएम के सामने रेस्टोरेंट विवाद का जिक्र किया. (Photo: Screengrab/PTI)
लवलीना बोरगोहेन ने पीएम के सामने रेस्टोरेंट विवाद का जिक्र किया. (Photo: Screengrab/PTI)

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सिलवर मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर तारीफ की. इस भारतीय बॉक्स ने पदक तो जीता ही, साथ ही ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का गलत नक्शा देखकर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी. भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खुद लवलीना से इस घटना का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि उनका यह कदम साधारण नहीं था और इसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.

लवलीना ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 75 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था. खेलों के बाद भारतीय बॉक्सिंग दल जश्न मनाने ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में पहुंचा था. यहीं लवलीना की नजर भारत के ऐसे नक्शे पर पड़ी, जिसमें पूर्वोत्तर का हिस्सा गायब था. कॉमनवेल्थ गेम्स से लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने लवलीना से हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, 'क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?'

इस पर लवलीना हंस पड़ीं और उन्होंने पूरी घटना बताई. लवलीना ने कहा कि वह खुशी का मौका था और खिलाड़ी जश्न मनाने गए थे, लेकिन भारत का गलत नक्शा देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा. उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के सामने शालीनता से आपत्ति दर्ज कराई और बाद में उसमें बदलाव भी किया गया.

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लवलीना की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि जीत का जश्न मनाते समय भी देश के नक्शे की अहमियत को पहचानना अपने आप में खास है. पीएम मोदी ने कहा, 'खेलों के समापन और जश्न के माहौल में, उस समय भी उस नक्शे के महत्व को पहचान पाना, मैं सच कहता हूं कि वह वीडियो साधारण नहीं था. लोग उसे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे.' प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने लवलीना की खेल उपलब्धि के साथ मैदान के बाहर दिखाई गई उनकी सजगता की तारीफ की.

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बॉक्सर्स ने किया शानदार प्रदर्शन
भारतीय मुक्केबाजों ने गेम्स में कुल 10 मेडल हासिल किए थे. जब भारतीय बॉक्सिंग दल डिनर के लिए ग्लासगो के Mister Singh's India रेस्टोरेंट पहुंचा था, तो लवलीना की नजर नैपकिन पर बनी भारत के नक्शे पर गई. लवलीना ने पाया कि उस नक्शे में पूर्वोत्तर का हिस्सा नहीं दिखाया गया था. बाहर लगे लोगो में भी ऐसी ही तस्वीर थी. असम की रहने वाली लवलीना ने इस पर तुरंत रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का ध्यान दिलाया.

लवलीना ने मैनेजमेंट से बातचीत के दौरान आक्रामक होने के बजाय बेहद शालीन तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई. लवलीना ने कहा था, 'कृपया इसे गलत तरीके से मत लीजिए. मुझे यह देखकर थोड़ा दुख हुआ. भारत के नक्शे में हमारा पूर्वोत्तर गायब है. बाहर लगे नक्शे में भी पूर्वोत्तर नहीं है. पूर्वोत्तर से होने के कारण यह हमें दुख पहुंचाता है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगली बार इसका ध्यान रखें.' उनकी आपत्ति का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामला चर्चा में आ गया.

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विवाद बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट की ओर से बयान जारी कर गलत नक्शे के इस्तेमाल के लिए माफी मांगी गई. मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि लोगो में बदलाव करके भारत के सही नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा. रेस्टोरेंट ने भारतीय टीम की मेजबानी को अपने लिए सम्मान की बात भी बताया और खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी. मामले पर भारतीय अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया और इसे रेस्टोरेंट प्रबंधन के सामने उठाया. इसके बाद गलत नक्शे को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

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