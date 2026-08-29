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9 साल तक गुल्लक में जोड़े पैसे, फिर युवती ने खरीदी ऐसी चीज, लोग करने लगे तारीफ

उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने बताया कि उसने सालों तक पैसे बचाए और बाद में उस बचत से जमीन का एक प्लॉट खरीदा. अब उस लड़की की सेविंग और समझदारी की तारीफ हो रही है.

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गुल्लक सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं, बल्कि बचपन की याद है (Photos: @djmadgirl/Instagram)
गुल्लक सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं, बल्कि बचपन की याद है (Photos: @djmadgirl/Instagram)

गुल्लक सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं, बल्कि बचपन की याद है. घर में पड़े-पड़े उसमें कभी एक रुपया, कभी दो रुपये, तो कभी जेब खर्च से बचाए सिक्के जमा होते रहते थे. गुल्लक का इस्तेमाल ही इसलिए होता था कि बच्चे बचपन में ही पैसों की सेविंग की अहमियत समझ सकें.

इसी गुल्लक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम यूजर दीक्षा जायसवाल ने इसे अपने अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह दिखाती हैं कि साल 2017 से शुरू की गई बचत ने आखिरकार उन्हें क्या हासिल करवाया.

वीडियो की शुरुआत में दीक्षा मुस्कुराते हुए गुल्लक से जमा किए गए नोट और सिक्के निकालती दिखाई देती हैं. इनमें नोटों की गड्डियां भी हैं, जिन्हें उन्होंने कई सालों के दौरान जमा करने का दावा किया है.

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वीडियो पर लिखा है कि 2017 से पैसे बचाकर आपने क्या हासिल किया? इसके बाद दीक्षा एक बैग लेकर चलती दिखाई देती हैं. फिर वह बैग से नोटों के सात-आठ बंडल निकालती हैं. यहां तक आते-आते वीडियो देखने वाले समझ जाते हैं कि बात किसी बड़ी खरीदारी की है.

गाड़ी या फोन नहीं, जमीन में निवेश

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वीडियो के अगले हिस्से में उस चीज का खुलासा होता है, जिसके लिए दीक्षा ने इतने साल बचत करने का दावा किया. लोगों की उम्मीद के उलट, न वहां कोई कार दिखाई देती है और न ही कोई महंगा फोन या गहना.

दीक्षा ने दावा किया कि उन्होंने जमीन का एक प्लॉट खरीदा है. इसके बाद वह परिवार और दोस्तों के साथ उस जगह पर तस्वीरें खिंचवाती दिखाई देती हैं. वीडियो में वह अपनी इस उपलब्धि का जश्न भी मनाती नजर आती हैं.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diksha Jaiswal (@djmadgirl)

लोगों ने जमकर की तारीफ

दीक्षा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कई लोगों ने उनके इस फैसले की तारीफ की. उनका कहना था कि इतने सालों की बचत के बाद कार जैसी चीज खरीदने के बजाय जमीन में निवेश करना समझदारी भरा फैसला है.

एक यूजर ने लिखा कि उसे खुशी है कि युवती ने इतने सालों की बचत के बाद कार नहीं खरीदी. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अपनी कमाई से जमीन में निवेश करने वाली महिला को देखकर उसे खुशी और गर्व महसूस हो रहा है.

कई लोगों ने यह भी माना कि उन्हें वीडियो का अंत कुछ और होने की उम्मीद थी. किसी ने सोचा था कि दीक्षा कोई कार दिखाएंगी, तो किसी को लगा कि शायद फोन या सोना होगा. लेकिन प्लॉट खरीदने का दावा सामने आने के बाद लोगों ने इस फैसले की तारीफ शुरू कर दी.

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एक यूजर ने तो दीक्षा को अपनी फीड पर दिखने वाला सबसे समझदार इंसान तक बता दिया. उसके मुताबिक, कम उम्र में बचत और निवेश को लेकर ऐसी सोच होना काफी खास है.

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