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आजम खान के लिए डासना जेल पहुंचे शिवपाल यादव, यूपी चुनाव से पहले क्यों बढ़ी हलचल?

डासना जेल में शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात ने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात के पीछे क्या रणनीति है, जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा है

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गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे शिवपाल यादव. (Photo: PTI)
गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे शिवपाल यादव. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का नाम एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह है सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की उनसे मुलाकात. शिवपाल गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे, जहां आजम खान बंद हैं. दोनों समाजवादी पार्टी के पुराने और प्रभावशाली चेहरे हैं. ऐसे में इस मुलाकात को सिर्फ जेल में हुई एक मुलाकात मानकर नहीं देखा जा रहा. खास बात यह है कि यूपी में अगले विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन सपा के भीतर पुराने नेताओं को साथ लाने की कोशिशें शुरू होती दिख रही हैं.

शिवपाल यादव दिल्ली स्थित यूपी सदन से रवाना होकर डासना जेल पहुंचे थे. यहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की. इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं. सूत्रों के मुताबिक, बातचीत का मकसद पुराने समाजवादी नेताओं को फिर से एकजुट करना और पार्टी के भीतर आपसी दूरी कम करना था.

आजम खान की जेल तक पहुंचने की कहानी भी इस मुलाकात को अहम बनाती है. अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में फर्जी पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद वह 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे. हालांकि, उनकी रिहाई ज्यादा देर नहीं टिक सकी. बाहर आते ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया. 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था.

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आजम और अखिलेश के बीच दूरी कम करने की कोशिश?

सूत्रों के मुताबिक, शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात में पुराने समाजवादी नेताओं को एक मंच पर लाने पर बात हुई. इसमें आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कथित राजनीतिक दूरी कम करने का मुद्दा भी शामिल था. बताया जा रहा है कि शिवपाल दोनों नेताओं के बीच संवाद का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसकी वजह भी है. आजम खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में रहे हैं. रामपुर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका राजनीतिक प्रभाव माना जाता है. ऐसे में पार्टी के पुराने नेताओं और आजम खान के समर्थकों को साथ रखना सपा के लिए अहम हो सकता है.

मुस्लिम वोटों के समीकरण पर भी चर्चा

सूत्रों के अनुसार, मुलाकात में मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की चुनौती पर भी बात हुई. 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के सामने यह सवाल रहेगा कि उसका परंपरागत वोट बैंक उसके साथ कैसे बना रहे. इस चर्चा में असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और चंद्रशेखर की मौजूदगी से बनने वाले समीकरणों पर भी नजर रही.

शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्होंने आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात भी कही थी. ऐसे में डासना जेल में हुई यह मुलाकात पुराने समाजवादी नेताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है. हालांकि, इस मुलाकात के बाद पार्टी की ओर से किसी नए फैसले या आधिकारिक रणनीति की जानकारी सामने नहीं आई है.
 

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