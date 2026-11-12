ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक, रेड जोन में शाही मस्जिद के पास टावर की छत चढ़े दो विदेशी

दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. यहां दो विदेशी पर्यटक सुरक्षा घेरे को पार कर उस प्रतिबंधित हिस्से तक पहुंच गए, जहां आम पर्यटकों का जाना मना है. दोनों पर्यटक शाही मस्जिद के पास बने टावर नंबर चार की छत पर पहुंच गए. हैरानी की बात यह है कि इसी टावर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है, जो ताजमहल के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिहाज से बेहद अहम है. दोनों पर्यटक काफी देर तक टावर पर रहे और वहां से तस्वीरें भी खींचते रहे. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

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इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई. इसके बाद संबंधित एजेंसियां हरकत में आईं और दोनों विदेशी पर्यटकों को टावर से नीचे उतारा गया. इस घटना ने ताजमहल की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि मामला सिर्फ प्रतिबंधित क्षेत्र में पर्यटकों के पहुंचने का नहीं है, बल्कि उस जगह का है जहां सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील उपकरण भी लगाया गया है.

ताजमहल के प्रतिबंधित टावर तक कैसे पहुंचे विदेशी पर्यटक?

जानकारी के मुताबिक, दोनों विदेशी पर्यटक ताजमहल परिसर में घूमने के दौरान शाही मस्जिद के बगल वाले रास्ते से टावर नंबर चार तक पहुंच गए. इसके बाद वे टावर की छत पर चले गए. वहां उन्होंने काफी समय बिताया और तस्वीरें भी खींचीं. आमतौर पर ताजमहल में पर्यटकों की आवाजाही पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहती है. परिसर के संवेदनशील हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित है. इसके बावजूद दो विदेशी पर्यटकों का इस तरह टावर की छत तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक माना जा रहा है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों को नीचे उतारा. हालांकि, इस दौरान एक अहम सवाल खड़ा हो गया कि जिस स्थान पर सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील सिस्टम लगा है, वहां तक पहुंचने से पर्यटकों को रोका क्यों नहीं जा सका?

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एंटी ड्रोन सिस्टम वाले टावर पर पहुंचना क्यों है गंभीर?

ताजमहल की सुरक्षा के लिहाज से टावर नंबर चार का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी छत पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है. ताजमहल के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनधिकृत गतिविधियों पर नजर रखने और उनसे निपटने के लिए यह सिस्टम महत्वपूर्ण है. ऐसे संवेदनशील स्थान पर पर्यटकों का पहुंच जाना सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत बताता है. हालांकि, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों पर्यटकों ने एंटी ड्रोन सिस्टम या वहां लगे उपकरणों के साथ कोई छेड़छाड़ की हो. लेकिन बिना रोक-टोक उनके टावर तक पहुंचने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है.

जानकारी के अभाव में ऊपर चले गए थे पर्यटक: एसीपी

मामले में एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर के मुताबिक, सीआईएसएफ की ओर से बताया गया कि दोनों विदेशी पर्यटक जानकारी के अभाव में मस्जिद के बगल वाले रास्ते से ऊपर चले गए थे. जानकारी मिलने पर उन्हें तत्काल नीचे उतार दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, पर्यटकों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था. इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, घटना को लेकर उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ताहिर ने नाराजगी जताई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब ताजमहल में सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम हैं और कई हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित है, तब विदेशी पर्यटक संवेदनशील क्षेत्र तक कैसे पहुंच गए? मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है. अब इस रिपोर्ट के जरिए यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई और पर्यटकों को प्रतिबंधित हिस्से तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका जा सका.

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ताजमहल में प्री-वेडिंग शूट पर रोक, फिर भी नहीं थम रहा सिलसिला

ताजमहल की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर उठे सवाल सिर्फ विदेशी पर्यटकों के प्रतिबंधित टावर तक पहुंचने तक सीमित नहीं हैं. स्मारक परिसर में प्री-वेडिंग शूट को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. प्रतिबंधों के बावजूद ताजमहल परिसर में प्री-वेडिंग शूट किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. ताजमहल देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है. इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. शादी से पहले यादगार तस्वीरें और वीडियो बनवाने का चलन भी बढ़ा है. ऐसे में ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्मारक में शूटिंग को लेकर निर्धारित नियमों का पालन बेहद जरूरी है. लेकिन अगर प्रतिबंधों के बावजूद परिसर में प्री-वेडिंग शूट हो रहे हैं तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. आखिर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बिना अनुमति शूटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है?

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