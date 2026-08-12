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जिस नौकरी में मिलते थे ₹1 लाख, उसे छोड़ा... ₹10 हजार के काम ने बदल दी जिंदगी

27 साल की मेहर वर्मा टैक्स लॉयर के तौर पर हर महीने करीब ₹1 लाख कमा रही थीं. लेकिन नौकरी में खुशी नहीं मिलने पर उन्होंने इसे छोड़कर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया. पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट उन्हें ₹10 हजार का मिला.

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मेहर की कहानी यह बताती है कि सिर्फ अच्छी सैलरी मिलना ही नौकरी में खुश रहने के लिए काफी नहीं होता. ( Photo: ITG)
मेहर की कहानी यह बताती है कि सिर्फ अच्छी सैलरी मिलना ही नौकरी में खुश रहने के लिए काफी नहीं होता. ( Photo: ITG)

नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं होता, खासकर तब जब हर महीने अच्छी सैलरी मिल रही हो. ज्यादातर लोग बेहतर कमाई और नौकरी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन 27 साल की मेहर वर्मा ने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर ऐसा रास्ता चुना, जिसके बारे में शायद बहुत से लोग सोचकर भी डर जाएं. वह 2023 में बतौर टैक्स लॉयर हर महीने करीब ₹1 लाख कमाती थीं. इसके बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया. आज वह सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और कंटेंट क्रिएटर हैं और उनके मुताबिक अब उनकी कमाई पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है. 

मेहर ने बताया कि 2023 में उनकी पहली नौकरी थी. अच्छी कंपनी, अच्छी सैलरी और आर्थिक आजादी मिलने के बावजूद कुछ महीनों बाद उन्हें महसूस होने लगा कि वह अपने काम से खुश नहीं हैं. उन्हें सोमवार का इंतजार नहीं, बल्कि सोमवार आने का डर लगने लगा था. मेहर के मुताबिक, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ शनिवार और रविवार के लिए रह गई है. इसी दौरान उन्हें कंटेंट बनाना अच्छा लगने लगा. उन्हें महसूस हुआ कि जिस काम को वह शौक के तौर पर कर रही हैं, उसमें उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है.

नौकरी के साथ शुरू किया कंटेंट बनाना
मेहर ने तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय पहले दोनों काम साथ करने की कोशिश की. अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वीकेंड पर फोटोग्राफी का कोर्स भी किया. इसके बाद उन्होंने क्रिएटिव फील्ड में नौकरी तलाशनी शुरू की, लेकिन उन्हें कई जगह से रिजेक्शन मिला. फिर जनवरी 2024 में उन्हें पहला फ्रीलांस काम मिला. इस काम के लिए उन्हें 7 से 8 वीडियो बनाने और कुछ प्रोडक्ट की तस्वीरें खींचने के बदले सिर्फ ₹10 हजार मिलने थे. यह रकम उनकी उस समय की ₹1 लाख की मासिक सैलरी से काफी कम थी. इसके बावजूद मेहर ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया. उन्होंने माना कि ₹1 लाख की नौकरी छोड़कर ₹10 हजार का काम चुनना कोई बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने मन का काम करना चाहती थीं. 

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हर दिन मेहनत करने लगीं
नौकरी छोड़ने के बाद मेहर ने कंटेंट क्रिएशन को गंभीरता से लिया. उन्होंने खुद को एक साल का समय दिया. इस दौरान वह रोज इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करने लगीं. उन्होंने वीडियो एडिटिंग, कहानी कहने का तरीका, फोटोग्राफी, यूजीसी और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जैसी चीजें सीखीं. इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखे, किताबें पढ़ीं और कई कोर्स किए. इसके अलावा वह ब्रांड्स से संपर्क करने लगीं और उन्हें अपने काम के बारे में बताकर फ्रीलांस प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करती रहीं. धीरे-धीरे उन्हें क्लाइंट मिलने लगे और उनका काम बढ़ता गया. कुछ समय बाद कंटेंट क्रिएशन से उनकी कमाई उनकी पुरानी नौकरी से भी ज्यादा होने लगी. मेहर के मुताबिक, अब वह बतौर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट पहले से दोगुनी से ज्यादा कमाई कर रही हैं. 

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अब कमाई के साथ मिल रही आजादी
मेहर ने बताया कि आज लाखों कमाई कर रही हैं. उन्हें अपना काम पसंद है और काम के साथ अपनी पसंद की चीजों के लिए भी समय मिलता है. वह यात्रा कर सकती हैं और अपने शौक पूरे कर सकती हैं. हालांकि, वह यह भी मानती हैं कि कंटेंट क्रिएशन में हर महीने एक जैसी कमाई की गारंटी नहीं होती. कुछ महीने अच्छे होते हैं तो कुछ महीने कम कमाई होती है. कभी कोई वीडियो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो कभी कोई वीडियो बिल्कुल नहीं चलता. क्लाइंट भी आते-जाते रहते हैं. यानी नौकरी छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह आसान नहीं हुई. इसमें जोखिम और अनिश्चितता अब भी है. लेकिन मेहर को लगता है कि वह अब अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रही हैं, जहां वह खुद को ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करती हैं.

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