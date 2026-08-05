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Tulsi Plant Vastu: घर में सिर्फ इन दिशाओं में लगाएं तुलसी का पौधा, खूब बढ़ेगा पैसा!

Tulsi Plant Vastu: घर में तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? जानिए वास्तु के अनुसार सही नियम, दिशा और इससे मिलने वाले लाभ, जिससे घर में हमेशा सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

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जानते हैं कि घर में तुलसी रखने के सही नियम और उचित स्थान कौन से हैं. 
जानते हैं कि घर में तुलसी रखने के सही नियम और उचित स्थान कौन से हैं. 

Tulsi Plant Vastu: धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा होती है और दीप जलाया जाता है, वहां कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती. लेकिन वास्तु शास्त्र इस बात पर बहुत जोर देता है कि तुलसी का पौधा घर में किस दिशा और स्थान पर रखा जा रहा है.  यदि इसे गलत दिशा में रख दिया जाए, तो इसके फायदे की जगह नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं.  आइए विस्तार से जानते हैं कि घर में तुलसी रखने के सही नियम और उचित स्थान कौन से हैं. 

1. उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण): सबसे उत्तम स्थान
वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा, यानी ईशान कोण को देवी-देवताओं का वास स्थल माना गया है. यही वजह है कि तुलसी का पौधा लगाने के लिए इस दिशा को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है. इस दिशा में तुलसी रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है. इससे चारों तरफ सकारात्मकता फैलती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच का मनमुटाव दूर होता है. 

2. उत्तर दिशा: नौकरी और व्यापार में तरक्की के द्वार
उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है.  यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं या व्यापार में लगातार आ रही रुकावटों से परेशान हैं, तो उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे पैसों से जुड़ी तंगी दूर होती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है. 

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3. पूर्व दिशा: परिवार में आपसी प्रेम और खुशहाली
कई बार घरों का नक्शा ऐसा होता है कि उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में जगह खाली नहीं मिल पाती.  ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा का चुनाव कर सकते हैं. वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा होने से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है. आपस में प्यार और तालमेल हमेशा बना रहता है. 

4. आंगन या बालकनी: जहां मिले खुली हवा और धूप
आजकल के फ्लैट कल्चर या छोटे घरों में यदि तय की गई दिशाओं में गमला रखना संभव न हो, तो आप इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में भी रख सकते हैं. हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप और ताजी हवा मिलनी चाहिए. पौधा जितना हरा-भरा और स्वस्थ रहेगा, आपके घर में उतनी ही अधिक बरकत और सुख-शांति आएगी. 

5. मुख्य द्वार के पास: बुरी नजर से बचाव
अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ी जगह है और वह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ खुलता है, तो वहां तुलसी का पौधा रखना बेहद शुभ माना जाता है.  मुख्य द्वार पर तुलसी होने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और घर की सुरक्षा बनी रहती है.

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तुलसी से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियम:
दिशा का रखें ध्यान: तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा में न रखें, क्योंकि यह दिशा यम और पितरों की मानी जाती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है. 

आसपास रखें सफाई: तुलसी के गमले के आसपास हमेशा साफ-सफाई रखनी चाहिए. वहां कूड़ादान या जूते-चप्पल बिल्कुल न रखें. 

सूखा पौधा न रखें: यदि किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसे तुरंत हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें. उसकी जगह नया हरा पौधा लगाएं. घर में सूखा पौधा रखना अशुभ माना जाता है.

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