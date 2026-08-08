4 घंटे की नींद, दो-दो नौकरी... गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए शख्स का संघर्ष वायरल

आज के समय में रिश्तों को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि सच्चा प्यार कम देखने को मिलता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी लोगों का नजरिया बदल रही है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए आठ महीने तक दिन-रात मेहनत की. उसकी यह कहानी अब लाखों लोगों का दिल जीत रही है.

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यह कहानी ब्रैडली चो की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पूरी जर्नी शेयर की. हर दिन वह एक वीडियो पोस्ट करते थे और बताते थे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदने के मिशन पर हैं.

दिन में ऑफिस, रात में फूड डिलीवरी

ब्रैडली दिन में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी करते थे. ऑफिस खत्म होने के बाद वह देर रात तक फूड डिलीवरी का काम करते थे. घर लौटकर वीडियो एडिट करते और अगले दिन की तैयारी करते. कई महीनों तक उनकी जिंदगी ऐसी रही कि रात करीब 2 बजे सोते और सुबह 6 बजे फिर ऑफिस के लिए निकल जाते.आठ महीने के इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वह दो हफ्ते तक बीमार रहे. इतना ही नहीं, उनके बॉस ने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देख ली, जिसके बाद उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा. लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा.

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आठ महीने बाद खरीदी सपनों की अंगूठी

लगातार मेहनत के बाद ब्रैडली ने 6,500 डॉलर (करीब 6 लाख रुपये) बचा लिए. इसके बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कस्टम लैब-ग्रोन डायमंड एंगेजमेंट रिंग बनवाई. इस अंगूठी में दोनों के बर्थस्टोन भी लगाए गए, ताकि यह उनके रिश्ते की खास याद बन सके.

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रिंग डिजाइनर भी हुए भावुक

रिंग बनाने वाले डिजाइनर ने भी ब्रैडली की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्हें अंगूठी से ज्यादा इस बात ने प्रभावित किया कि उन्होंने हर छोटी-छोटी डिटेल में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना प्यार और मेहनत लगाई.

ब्रैडली की कहानी वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने उन्हें बधाई दी. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक अंगूठी की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और सच्चे प्यार की मिसाल है. वहीं कई लोगों ने उनसे प्रपोजल का वीडियो भी शेयर करने की अपील की.

यह कहानी इसलिए लोगों का दिल जीत रही है क्योंकि इसमें महंगी अंगूठी से ज्यादा उस इंसान की मेहनत दिखाई देती है, जिसने अपने प्यार की खुशी के लिए आठ महीने तक बिना हार माने लगातार संघर्ष किया.

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