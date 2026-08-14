55 लड़कियों से बात, Excel Sheet में रखा शादी का पूरा हिसाब, ऐसे मिली दुल्हन

शादी के लिए रिश्ता तलाशना आसान काम नहीं होता. परिवार, पसंद, नौकरी, स्वभाव और भविष्य की योजनाओं जैसी कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. लेकिन पुणे के रहने वाले 29 साल के विकास ने अपनी शादी के लिए रिश्ता तलाशने का ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. उन्होंने रिश्तों का पूरा हिसाब रखने के लिए एक एक्सेल शीट बना रखी थी. अब उनकी यह तलाश आखिरकार पूरी हो गई है और उन्हें अपना जीवनसाथी मिल गया है. विकास पेशे से डेटा एनालिस्ट हैं और मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं. शादी के लिए रिश्ता तलाशते समय उन्होंने अलग-अलग लड़कियों से हुई बातचीत और रिश्ते की स्थिति को व्यवस्थित तरीके से एक स्प्रेडशीट में दर्ज करना शुरू किया. देखते ही देखते यह एक्सेल शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

और पढ़ें

करीब 55 लड़कियों से हुई बातचीत

विकास ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तलाश का अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि इस सफर में उन्होंने करीब 55 लड़कियों से बात की. इस दौरान कई बार बातचीत आगे नहीं बढ़ी, कुछ रिश्तों में परिवार की राय सामने आई तो कुछ जगह बात पसंद और सोच न मिलने की वजह से खत्म हो गई. उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि वह सिर्फ रिश्तों को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि वह इसी प्रक्रिया के जरिए अपने सही जीवनसाथी तक पहुंच रहे थे.

एक्सेल शीट में क्या-क्या लिखते थे?

विकास की बनाई स्प्रेडशीट में रिश्तों की स्थिति के लिए अलग-अलग कैटेगरी थीं. इनमें 'ओपन', 'क्लोज्ड', 'ऑन होल्ड' और 'टॉकिंग' जैसी कैटेगरी शामिल थीं. यानी किस लड़की से बातचीत चल रही है, किस रिश्ते को रोक दिया गया है और किससे बात आगे नहीं बढ़ी, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था. उन्होंने सिर्फ नाम या बातचीत की स्थिति ही नहीं लिखी, बल्कि बातचीत से जुड़ी जरूरी बातें और सामने वाले पक्ष की प्रतिक्रिया भी नोट की. वह यह भी देखते थे कि दोनों की सोच और जीवन को लेकर नजरिया कितना मेल खाता है, बातचीत के दौरान दोनों सहज महसूस करते हैं या नहीं और दोनों के बीच अच्छी समझ बन रही है या नहीं.

आखिर इस रिश्ते में क्या खास था?

विकास के मुताबिक, सही रिश्ता मिलने में सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कई चीजों ने भूमिका निभाई. दोनों की सोच, भविष्य को लेकर योजनाएं और लाइफस्टाइल से जुड़ी उम्मीदें एक-दूसरे से काफी मैच करती थीं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, विकास की अब होने वाली पत्नी गुरुग्राम में प्रोफेसर हैं और शादी के बाद उनके पुणे आने की उम्मीद है. दोनों हरियाणवी पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए एक जैसा कल्चर भी उनके बीच एक कनेक्शन बना. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है और शादी को लेकर बातचीत चल रही है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, विकास ने नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच अपनी शादी की तलाश का रिकॉर्ड रखा. शुरुआत के महीनों में वह हर महीने कई संभावित रिश्तों से बात कर रहे थे. कुछ महीनों में करीब नौ महिलाओं से उनकी बातचीत हुई. लेकिन अप्रैल के बाद उनकी तलाश का तरीका बदल गया. उस समय तक उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल चुका था, जिसमें उन्हें भविष्य की संभावना नजर आने लगी. इसके बाद उन्होंने दूसरे रिश्तों की तलाश रोक दी और अपना ध्यान उसी एक महिला पर केंद्रित कर दिया.

शादी के लिए एक्सेल शीट बनाना क्यों वायरल हुआ?

आमतौर पर लोग शादी के लिए रिश्ते तलाशते समय परिवार, रिश्तेदारों या मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐप्स की मदद लेते हैं. लेकिन विकास ने इस पूरी प्रक्रिया को किसी प्रोजेक्ट की तरह व्यवस्थित कर दिया. उन्होंने हर रिश्ते की स्थिति, बातचीत और अपनी राय को एक जगह दर्ज किया. यही अनोखा तरीका लोगों को पसंद आया और उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एक्सेल शीट में वह अपनी शादी की तलाश का हिसाब रख रहे थे, उसी सफर के अंत में उन्हें अपना पार्टनर भी मिल गया.

Advertisement

विकास की कहानी यह दिखाती है कि आज के दौर में शादी के लिए पार्टनर तलाशने के तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन आखिर में जरूरी चीज दो लोगों की सोच, समझ और आपसी तालमेल ही है. उन्होंने दर्जनों रिश्तों से बात की, कई बार निराशा मिली और कई बातचीत बीच में ही खत्म हुईं, लेकिन आखिरकार उनकी तलाश उस व्यक्ति तक पहुंच गई, जिसके साथ उन्होंने आगे की जिंदगी बिताने का फैसला किया.

---- समाप्त ----