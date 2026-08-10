तूफान का वीडियो बना रहा था शख्स, तभी आसमान से गिरी बिजली... कैमरे में कैद हुआ खौफनाक पल

बिजली गिरने की पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इंसान पलक भी नहीं झपका पाता. बिजली का सबसे शक्तिशाली झटका सेकंड के हजारवें या लाखवें हिस्से में गिरता है, जबकि पूरी चमक महज 0.2 से 0.5 सेकंड तक दिखाई देती है. ऐसे में अगर बिजली गिरने का पल कैमरे में कैद हो जाए, तो वह बेहद दुर्लभ माना जाता है. अमेरिका के ओहायो राज्य में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
घटना शुक्रवार की है. अमेरिका के ओहायो राज्य के सिनसिनाटी के पास एक गोल्फ कोर्स में तेज गरज-चमक के साथ तूफान आया हुआ था. इसी दौरान एक शख्स तूफान और आसमान में चमक रही बिजली का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. तभी अचानक तेज बिजली उसी पर गिरती दिखाई देती है. बिजली गिरते ही वह जमीन पर गिर पड़ता है. पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.
ऐसे बची जान
अमेरिका के मौसम विज्ञानी मैट डेविट ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. उन्होंने बताया कि शख्स इस हादसे में बच गया है. बिजली उसके हाथ पर गिरी थी, जिससे उसे चोट आई, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है. मैट डेविट ने इस वीडियो को अपनी जिंदगी के सबसे हैरान करने वाले वीडियो में से एक बताया.बिजली की चपेट में आए शख्स ने भी कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसकी जान बच गई.
देखें वीडियो
वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा?
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि गरज-चमक के दौरान कभी भी पेड़ के नीचे या खुले मैदान में खड़ा नहीं होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि तूफान के समय पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि मौसम विभाग के सायरन किसी वजह से बजाए जाते हैं और लोगों को उन्हें हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए.
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मौसम विभाग की चेतावनी
अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस (NWS) के मुताबिक, बिजली गरज वाले बादलों से कई किलोमीटर दूर तक भी गिर सकती है. इसलिए जैसे ही गरज सुनाई दे, तुरंत किसी पक्की इमारत या बंद वाहन में चले जाना चाहिए.
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गोल्फ कोर्स, खुले मैदान, झील के किनारे और अकेले खड़े पेड़ों के नीचे रुकना बिजली गिरने के दौरान बेहद खतरनाक हो सकता है.
नेशनल लाइटनिंग सेफ्टी काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, मछली पकड़ना, बोटिंग, कैंपिंग, साइक्लिंग और गोल्फ जैसी आउटडोर गतिविधियां बिजली गिरने के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम वाली मानी जाती हैं.