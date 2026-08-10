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पहली शादी टूटी, दोबारा गृहस्थी बसाएंगे तेज प्रताप यादव? सवाल सुन हुए मौन, फिर...

तेज प्रताप यादव का पत्नी ऐश्वर्या राय संग रिश्ता टूट चुका है. दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप से दूसरी शादी पर सवाल किया गया.

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Tej Pratap Yadav on marriage (Photo: Instagram @tejpratapyadavrjd)
Tej Pratap Yadav on marriage (Photo: Instagram @tejpratapyadavrjd)

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने खूब एंटरटेन किया हुआ है. शो में उनकी रियल साइड दिख रही है. तेज प्रताप का हालिया एपिसोड में परिवार को लेकर दर्द छलका. पिता, भाई, मां से दूर होने का गम वो झेल रहे हैं. उनकी शादीशुदा लाइफ पर भी विवाद रहा. पत्नी ऐश्वर्या राय से वो अलग हो चुके हैं. ऐसे में सवाल है क्या तेज प्रताप फिर से घर बसाने की सोच रहे हैं?

फिर शादी करेंगे तेज प्रताप?
भोजपुरी बवाल के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है. इसमें तेज प्रताप यादव से उनकी शादी पर सवाल किया गया. उनसे शुभांकर मिश्रा ने पूछा- फिर से शादी करना चाहेंगे जीवन में? तेज प्रताप ये सवाल सुनकर मौन हो गए. वो मुंह नीचे करके कुछ सोचने लगे. आने वाले एपिसोड में तेज प्रताप के जवाब को दिखाया जाएगा. वीडियो में तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें जिंदगी में किसी बात का अफसोस नहीं है. वो अपनी लाइफ के किसी भी चैप्टर में वापस जाकर उसे ठीक नहीं करना चाहेंगे. जो होना था वो हो गया.

तेज प्रताप की लव लाइफ पर विवाद
लालू के बेटे की शादीशुदा जिंदगी और लव लाइफ पर फुलऑन ड्रामा हुआ. मई 2018 में उन्होंने पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय संग भव्य शादी की थी. लेकिन ये रिश्ता नहीं चला. शादी के कुछ महीनों बाद ही पारिवारिक कलेश देखने को मिला. रिश्ता टूटने के बाद दोनों अलग रहने लगे. उनके तलाक का केस अभी कोर्ट में चल रहा है. 

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फिर 2025 में तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीरें वायरल हुई थीं. इन फोटोज ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई. सफाई देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकांउट हैक हो गया था. इस पूरी घटना और कथित अनुशानहीनता के लिए लालू प्रसाद ने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी के बाहर कर दिया था. ऐसा भी दावा हुआ कि अनुष्का के नवजात बच्ची के पिता तेज प्रताप यादव हैं. हालांकि जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप ने इन दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि अनुष्का और बच्ची से उनका कोई रिश्ता नहीं है. ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है.
 

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