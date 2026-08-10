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शंखनाद-मंत्रोच्चार से गूंजी दालमंडी: वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ भूमि पूजन, 60 फीट चौड़ी सड़क से आसान होगी विश्वनाथ धाम की राह!

वाराणसी के मुस्लिम बहुल दालमंडी में काशी विश्वनाथ धाम के सुगम मार्ग हेतु 650 मीटर लंबी व 60 फीट चौड़ी सड़क का भूमि पूजन हुआ. विधायक नीलकंठ तिवारी ने शंखनाद के बीच निर्माण शुरू कराया. 215 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था, जिसका निर्माण नवंबर 2026 तक पूरा होगा.

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दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू (Photo- ITG)
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू (Photo- ITG)

वाराणसी के मुस्लिम बहुल दालमंडी इलाके में काशी विश्वनाथ धाम के सुगम मार्ग के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया. शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत की. 650 मीटर लंबी सड़क का यह प्रोजेक्ट नवंबर 2026 तक पूरा होगा.

आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल दालमंडी क्षेत्र में शहर दक्षिणी के भाजपा विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार, फावड़े से जमीन खोदकर और शंखनाद के बीच 650 मीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न किया. काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने वाले इस मार्ग की 215 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को किया था. 

पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित इस योजना में 9 महीने चले ध्वस्तीकरण के बाद चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो रहा है. यह 60 फीट चौड़ी सड़क नवंबर 2026 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी.

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9 महीने चला ध्वस्तीकरण का काम

परियोजना के तहत दालमंडी के तंग बाजार में 187 भवनों में से 180 को जमींदोज किया गया, जिनमें 6 मस्जिदें भी शामिल थीं. इन 6 मस्जिदों में से दो पूर्ण रूप से और चार आंशिक रूप से डिमोलिश की गईं. जिस दालमंडी में कभी कार्रवाई के लिए प्रवेश से पहले सोचना पड़ता था, वहां शांतिपूर्ण तरीके से डिमोलिशन के बाद अब निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

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हिंदू-मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी

भूमि पूजन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे. मो. जमाल उर्फ भोला, शकील और राहुल जैसे स्थानीय निवासियों ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसे व्यापारिक दृष्टि से काफी फायदेमंद बताया. 25 करोड़ रुपये के सिविल वर्क में बिजली, पानी और सड़क की आधुनिक सुविधाएं शामिल रहेंगी.

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