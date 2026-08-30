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पीछे मलबे का सैलाब, आगे बच्चों को लेकर दौड़ती मां... नेपाल का दहलाने वाला Video

26 अगस्त 2026, बुधवार. नेपाल के लिए यह दिन शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उत्तरी पहाड़ी इलाकों में आए विनाशकारी सैलाब ने कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचा दी थी. अब यह कहर थम तो गया है, लेकिन इसके बाद सामने आ रहे वीडियो उस भयावह मंजर की कहानी बयां कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर आज ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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लोग इस घटना को अब '5 सेकंड का चमत्कार' कह रहे हैं. (Photo:X/@IAjitDoval_IND)
लोग इस घटना को अब '5 सेकंड का चमत्कार' कह रहे हैं. (Photo:X/@IAjitDoval_IND)

नेपाल का कहर फिलहाल तो थम गया है. लेकिन इस जल प्रलय के अब ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ इसकी भयावहता दिखाते हैं, बल्कि इंसान के जिंदगी बचाने के संघर्ष को भी बयां करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो इस तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग की कहानी कहता है.

विनाशकारी आपदा के बीच सामने आए इस वीडियो ने लोगों को रुला भी दिया और हैरान भी कर दिया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कैसे एक मां ने अपने दो छोटे बच्चों को दानव का रूप ले चुके मलबे और पानी के सैलाब से बचाया. मामला बस कुछ सेकंड का था, लेकिन मां की तेजी और हिम्मत ने बच्चों की जान बचा ली.

वीडियो में एक मां अपने दो छोटे बच्चों के साथ नजर आती है. बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं. तभी अचानक वहां अफरा-तफरी मच जाती है. एक युवक दौड़ता हुआ दिखाई देता है. उसे देखकर आसपास मौजूद लोगों को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है.वीडियो में दिखाई देने वाली जिस महिला को बच्चों की मां बताया जा रहा है, वह भी खतरे को भांप जाती है.

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वह बिना एक पल गंवाए दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और उन्हें लेकर सुरक्षित ऊंचाई की तरफ दौड़ पड़ती है. बस कुछ सेकंड बाद पीछे से धूल, मिट्टी, पत्थर और मलबे का एक विकराल बहाव उस जगह को अपनी चपेट में ले लेता है.

देखें वीडियो

'5 सेकंड का चमत्कार'

सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को अब '5 सेकंड का चमत्कार' कह रहे हैं.वीडियो में कैमरा हिलता हुआ नजर आता है. आसपास चीख-पुकार मची है. लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और कुछ ही पलों में धूल का बड़ा गुबार पूरे इलाके में फैल जाता है.

यह भी पढ़ें: 'शायद ही कोई बचा होगा...' नेपाल के ये वीडियोज देख लोग बोले- ये है कुदरत का कहर!

महिला अपने दोनों बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़े हुए तेजी से ऊपर की तरफ भागती है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि उनके और उस मलबे के बहाव के बीच महज कुछ सेकंड का फासला था.अगर मां कुछ सेकंड और रुक जाती, तो शायद तीनों उस तेज बहाव की चपेट में आ सकते थे.

कहां का है वायरल वीडियो?

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यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई प्लेटफॉर्म्स ने इसे नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी आपदा का फुटेज बताया.वीडियो की लोकेशन, लोगों के कपड़े, बैकग्राउंड और उस समय दिखाई देने वाला मलबे का तेज बहाव नेपाल में हुई इस आपदा के हालात से मेल खाता है.

हालांकि, अब तक इस मां और उसके बच्चों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है. उनके नाम, गांव और वीडियो की सटीक लोकेशन को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

इसलिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह वीडियो नेपाल की इस भीषण आपदा के दौरान लोगों के बीच तेजी से वायरल हुआ. लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहे परिवार की व्यक्तिगत पहचान और सटीक लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है.

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