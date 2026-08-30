scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैरों में अचानक जलन क्यों होने लगती है? क्या ये किसी विटामिन की कमी है, डॉक्टर ने बताया 

पैरों में जलन और गर्मी महसूस होना कोई आम समस्या नहीं है. अगर ये परेशानी लगातार हो रही है तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. डॉक्टर डॉ. सुभाष गिरि के अनुसार, सही जांच और उपचार के बिना खुद से विटामिन लेना हानिकारक हो सकता है.

Advertisement
X
पैरों में जलन का क्या है कारण
पैरों में जलन का क्या है कारण

अगर आपको अचानक पैरों के तलवों में गर्मी महसूस होती है तो इसको हल्के में ना लें. इसके कारण और बचाव के बारे में जानना जरूरी है. डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लोगों में यह समस्या लगातार बनी रहती है.ऐसे लोगों को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. पैरों में जलन क्यों होती है. क्या ये किसी विटामिन की कमी से होता है या कुछ और कारण है इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

पैरों में जलन महसूस होने का एक बड़ा कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या होती है. ऐसा पैरों की नसों में गड़बड़ी के कारण होता है. जब नसें सही से काम नहीं करती हैं तो दिमाग तक पहुंचने वाले संकेत बदल सकते हैं. इसके कारण जलन, चुभन, झनझनाहट महसूस होने लगती है. कुछ मामलों में डायबिटीज में लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने पर नसों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जिन लोगों को बार-बार पैरों में जलन या झनझनाहट होती है, उनमें ब्लड शुगर की जांच कराना जरूरी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: किस उम्र तक बच्चे को दी जानी चाहिए विटामिन डी की दवाएं, कैल्शियम कब तक जरूरी?

सम्बंधित ख़बरें

severe dengue.
डेंगू में बुखार उतरने के बाद इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज
How To Quit Smoking
रोज नहीं पीते बीड़ी-सिगरेट? क्या फिर भी है कैंसर का खतरा
Nepal
बाढ़ के बाद अब नेपाल में इन बीमारियों का खतरा
Thlesmia diseases
2 साल की उम्र में बहन ने भाई को दी नई जिंदगी, दान किए स्टेम सेल
highlighted pancreas,Human Gallbladder and Pancreas Anatomy
कैंसर के इलाज में नई दवा बनी उम्मीद, ऐसे करेगी फायदा

क्या विटामिन की कमी भी हो सकती है वजह

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में आजतक.इन को बताया है. डॉ. सुभाष कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी नसों पर असर डाल सकती है. इससे पैरों जलन या सुन्न हो सकता है, लेकिन सिर्फ लक्षण देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शरीर में B12 की कमी ही है. कुछ मामलों में थायरॉयड की समस्या, किडनी से जुड़ी बीमारी भी इसका कारण हो सकती है.कुछ लोगों में लंबे समय तक खड़े रहने, ज्यादा चलने या पैरों पर दबाव पड़ने के बाद भी तलवों में गर्मी और जलन महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: विटामिन- डी कम होने पर कब है इंजेक्शन या दवा की जरूरत, कब डाइट और धूप से चल जाएगा काम

खुद से ना लें विटामिन

डॉ. सुभाष कहते हैं कि कुछ लोगों को पैर में जलन महसूस होती है तो वह किसी की सलाह पर खुद से विटामिन की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है. क्योंकि अगर वह डायबिटीज या नसों की कोई दूसरी बीमारी है तो वह केवल विटामिन लेने से सही नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना |
    पावर लाइन के पास जाना पड़ सकता है भारी! 99% लोग नहीं जानते इसका खतरा |
    407 बीघा PAC जमीन कब्जामुक्त, संभल में प्रशासन का बड़ा एक्शन |
    VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत |
    42 की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनी TV एक्ट्रेस, 3 महीने बाद किया बड़ा ऐलान |
    कप्तानी में छा गए वैभव सूर्यवंशी... पहला DRS बना मास्टरस्ट्रोक, अंपायर को बदलना पड़ा फैसला, VIDEO |
    TATA ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे ₹16000 करोड़... रिलायंस को झटका |
    'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति |
    कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी |
    Chana Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा
    Advertisement