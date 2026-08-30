पैरों में अचानक जलन क्यों होने लगती है? क्या ये किसी विटामिन की कमी है, डॉक्टर ने बताया 

अगर आपको अचानक पैरों के तलवों में गर्मी महसूस होती है तो इसको हल्के में ना लें. इसके कारण और बचाव के बारे में जानना जरूरी है. डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लोगों में यह समस्या लगातार बनी रहती है.ऐसे लोगों को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. पैरों में जलन क्यों होती है. क्या ये किसी विटामिन की कमी से होता है या कुछ और कारण है इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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पैरों में जलन महसूस होने का एक बड़ा कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या होती है. ऐसा पैरों की नसों में गड़बड़ी के कारण होता है. जब नसें सही से काम नहीं करती हैं तो दिमाग तक पहुंचने वाले संकेत बदल सकते हैं. इसके कारण जलन, चुभन, झनझनाहट महसूस होने लगती है. कुछ मामलों में डायबिटीज में लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने पर नसों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जिन लोगों को बार-बार पैरों में जलन या झनझनाहट होती है, उनमें ब्लड शुगर की जांच कराना जरूरी हो सकता है.

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क्या विटामिन की कमी भी हो सकती है वजह

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में आजतक.इन को बताया है. डॉ. सुभाष कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी नसों पर असर डाल सकती है. इससे पैरों जलन या सुन्न हो सकता है, लेकिन सिर्फ लक्षण देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शरीर में B12 की कमी ही है. कुछ मामलों में थायरॉयड की समस्या, किडनी से जुड़ी बीमारी भी इसका कारण हो सकती है.कुछ लोगों में लंबे समय तक खड़े रहने, ज्यादा चलने या पैरों पर दबाव पड़ने के बाद भी तलवों में गर्मी और जलन महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

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खुद से ना लें विटामिन

डॉ. सुभाष कहते हैं कि कुछ लोगों को पैर में जलन महसूस होती है तो वह किसी की सलाह पर खुद से विटामिन की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है. क्योंकि अगर वह डायबिटीज या नसों की कोई दूसरी बीमारी है तो वह केवल विटामिन लेने से सही नहीं होगी.

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