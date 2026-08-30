दुबई गया था क्रेन चलाने का काम सीखने, अब हर महीने कर रहा इतनी कमाई

दुबई में आपको जगह-जगह पर बड़ी-बड़ी क्रेनें दिखाई देती हैं. इन क्रेनों को चलाने के पीछे ऐसे मजदूरों की मेहनत होती है, जो इन्हें सुरक्षित तरीके से चलाना सीखने में कई साल लगा देते हैं. उत्तराखंड के बलविंदर सिंह भी ऐसे ही क्रेन ऑपरेटर हैं. वह 2005 से ही क्रेन चला रहे हैं. कंटेंट क्रिएटर जगदीश चावला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें बलविंदर सिंह ने दुबई में अपने काम, कमाई और अनुभव के बारे में जानकारी शेयर की है.

और पढ़ें

वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक, बलविंदर सिंह हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं. उन्होंने बताया कि काम और परिस्थितियों के आधार पर दुबई में एक क्रेन ऑपरेटर की कमाई करीब 4,000 से 4,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रति माह तक हो सकती है.

दुबई में कितना कमाते हैं क्रेन ऑपरेटर?

जारी किए गए वीडियो में बलविंदर सिंह ने बताया कि दुबई में एक क्रेन ऑपरेटर हर महीने करीब 4,000 से 4,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर(1 से1.7 लाख रुपये) कमा सकते हैं. हालांकि, इसे दुबई में हर क्रेन ऑपरेटर की फिक्स सैलरी नहीं मानी जानी चाहिए.

कई चीजों पर निर्भर करती है सैलरी

वीडियो में उन्होंने आगे बताया कि क्रेन ऑपरेटर की सैलरी कई चीजों पर निर्भर करती है. इसमें काम का अनुभव, कंपनी, क्रेन का प्रकार, काम के घंटे और नौकरी की दूसरी शर्तें भी शामिल होती हैं. बलविंदर सिंह को क्रेन चलाने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, इसलिए उनकी कमाई ज्यादा होने की एक वजह यह भी हो सकती है.

Advertisement

तुलना करें तो Indeed के दुबई सैलरी डेटा के मुताबिक, 13 अगस्त 2026 तक दुबई में क्रेन ऑपरेटर का औसत बेसिक वेतन करीब 3,044 AED प्रति माह था.

क्या क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए किसी खास कोर्स की जरूरत होती है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए किसी खास कोर्स की जरूरत होती है, तो उन्होंने जवाब में नहीं कहा. हालांकि, श्रमिकों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसपर कंटेंट क्रिएटर जगदीश चावला ने कहा कि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस बनवाने में करीब 6000 से 7000 AED का खर्च आ सकता है, आमतौर पर खुद ही उठाना पड़ता है. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपना वीजा खुद बनवाया और क्रेन चलाने का लाइसेंस भी स्वतंत्र रूप से हासिल किया.

---- समाप्त ----