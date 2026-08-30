Bihari Tisi Bhat Recipe: बिहार के फेमस तीसी भात का स्वाद है लाजवाब, जानें घर पर बनाने का आसान तरीका

Bihari Tisi Bhat Recipe: चावल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसे अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है. अगर आप रोज के नॉर्मल चावल से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो बिहार का फेमस तीसी भात बना सकते हैं. यह पारंपरिक रेसिपी अलसी (तीसी) के बीज और कुछ देसी मसालों से तैयार की जाती है. अलसी में फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करते हैं. तो अगर आप भी रोज के खाने से हटकर कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो तीसी भात ट्राई कर सकते हैं. यह डिश दाल, सब्जी, दही या अचार के साथ काफी टेस्टी लगती है.

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तीसी भात बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

4 बड़े चम्मच अलसी (तीसी) के बीज

1 छोटा चम्मच धनिया

1 छोटा चम्मच जीरा

2-3 सूखी लाल मिर्च

1 तेज पत्ता

स्वादानुसार नमक

2-3 कप पके हुए चावल

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1-2 चम्मच अचार का तेल

1-2 चम्मच सरसों का तेल

थोड़ा सा आमचूर पाउडर

तीसी भात बनाते कैसे हैं?

तीसी भात बनाने के लिए सबसे पहले तवे पर अलसी, धनिया, जीरा, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च को धीमी आंच पर हल्का भून लें. जब मसालों से खुशबू आने लगे तो इन्हें ठंडा करके मिक्सर में पीस लें. आपका तीसी मसाला तैयार है. अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें सूखी लाल मिर्च को हल्का फ्राई करें. इसके बाद मिर्च को नमक के साथ पीसकर अलग रख लें. अब एक बड़े बर्तन में पके हुए चावल लें. इसमें बारीक कटा प्याज, थोड़ा आमचूर पाउडर, 1-2 चम्मच तैयार किया हुआ तीसी मसाला, मिर्च-नमक का मिश्रण और अचार का थोड़ा सा तेल डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाले चावल में अच्छी तरह मिल जाएं. तैयार तीसी भात को दाल, आलू की सब्जी, किसी भी पसंदीदा करी या दही के साथ परोस सकते हैं. चाहें तो इसे बिना किसी साइड डिश के भी खाया जा सकता है. इसका देसी स्वाद हर किसी को पसंद आएगा. अगर आपको अलसी या किसी मसाले से एलर्जी है तो इस रेसिपी को बनाने से पहले सावधानी बरतें. साथ ही, स्वाद के अनुसार मसालों और लाल मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं.

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